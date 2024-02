Europese export textiel- en kledingindustrie 2023: ‘terugkeer naar normaliteit’

De Europese Unie zag vorig jaar een daling van 3 procent in de export van kleding en een daling van 4 procent in de export van textiel. Deze cijfers komen na de groei die in 2021 en 2022 wordt waargenomen. Uit een rapport van het French Fashion Institute (IFM) blijkt dat de export jaar op jaar lager is, maar wel nog hoger dan voor de coronacrisis.

Volgens het IFM bedroeg de export in de EU van kleding 37,3 miljard euro in 2023. De bestellingen voor de top drie klanten van de EU daalden: de VS (min 8 procent), Zwitserland (min 8 procent) en het VK (min 5 procent). Mexico en Canada vertoonden ook dalingen. De export van Europa naar Azië steeg gedurende de jaren. De export naar mediterrane landen nam ook toe, met name door een uitzonderlijke groei in Turkije (plus 30 procent).

De export van textiel in de EU daalde, maar is hoger dan tijdens de coronacrisis. Het bedroeg 27,1 miljard euro in 2023. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, de twee grootste markten van de EU, zagen het afgelopen jaar een afname van 8 procent en 7 procent. Dankzij stabiliteit uit Vietnam en groei uit China (plus 9 procent) en India (plus 7 procent) kon alleen Azië zijn orderniveaus handhaven.

Het IFM denkt dat deze cijfers, met name de algemene daling, een terugkeer naar normaliteit vertegenwoordigen na de grote bestellingen die zijn geplaatst na de coronapandemie.