Europese luxemerken zetten opnieuw in op de Verenigde Staten

New York - Gucci midden op Times Square of Chanel op een metroperron in New York: de meest prestigieuze modehuizen van het Oude Continent organiseren steeds meer spectaculaire modeshows in de Verenigde Staten, een markt die zowel prioritair als toonaangevend is.

Dior, dat in 2024 in het Brooklyn Museum een collectie met retro-accenten en de kleuren van de Amerikaanse vlag presenteerde, kiest half mei voor het Los Angeles County Museum of Art (LACMA) voor een cruise-show als eerbetoon aan de gouden eeuw van de Hollywood-cinema.

Louis Vuitton neemt woensdag een ander museum over, de Frick Collection in New York, voor zijn eigen cruise-show. Dit gebeurt enkele dagen na de lancering van een herencollectie geïnspireerd op de Big Apple.

Het Franse huis en de prestigieuze culturele instelling kondigen bovendien een sponsorpartnerschap aan, met door Louis Vuitton gesponsorde tentoonstellingen en gratis avonden.

Dit alles getuigt van de hernieuwde interesse van luxemerken voor de Amerikaanse markt, zijn experts het over eens. “Sinds enkele jaren is de groei van de Chinese markt aanzienlijk minder. Ook de markt in het Midden-Oosten heeft het moeilijk”, merkt Pierre-François Le Louët op, voorzitter van strategisch adviesbureau NellyRodi.

Ondanks het recente faillissement van de groep die eigenaar is van de luxe warenhuizen Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus en Bergdorf Goodman, blijft de Amerikaanse markt ‘een veilige haven’ in een context van geopolitieke en economische instabiliteit, voegt Serge Carreira toe, professor aan Sciences Po Paris en een van de directeuren van de Fédération de la haute couture et de la mode in Frankrijk.

“Specifiek in New York wordt veel omzet gedraaid”, geeft Pierre-François Le Louët aan. En met zijn razendsnelle bouwtempo biedt de stad regelmatig nieuwe ruimtes voor luxeboetieks.

De belichaming van moderniteit

De uitdaging voor de grote modehuizen blijft echter om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, vervolgt Serge Carreira. Omdat de Verenigde Staten ‘een zeer sterke culturele referentie’ zijn, maakt een show daar het mogelijk om zowel ‘een specifieke lokale boodschap’ over te brengen als weerklank te vinden ‘op de wereldwijde markt’.

De beelden van de Chanel-modellen in de New Yorkse metro in december gingen viraal, waardoor twee van hen begin mei op de trappen van het Met Gala verschenen, het jaarlijkse evenement voor mode en beroemdheden. De beelden van voormalig American football-speler Tom Brady en reality-tv-pionier Paris Hilton die zaterdag voor Gucci op Times Square liepen, onder het toeziend oog van onder meer Kim Kardashian, gingen de wereld over.

De grote Europese modehuizen willen ‘moderniteit blijven belichamen’ en dat gebeurt ook via de beroemdheden op de eerste rij bij de shows, volgens Pierre-François Le Louët.

De New York Fashion Week, die aan momentum verliest ten opzichte van haar Europese tegenhangers en in februari en september plaatsvindt, is onderwerp van een hervormingspoging met het oog op 2027.

“Op de korte termijn kan de indruk ontstaan dat de Amerikanen worden voorbijgestreefd”, geeft Valerie Steele toe, conservator van het modemuseum van het Fashion Institute of Technology in New York. Maar ‘concurrentie is over het algemeen een goede zaak’.

“Deze grootschalige shows op hun eigen terrein herinneren Amerikaanse merken aan het immense prestige van de Europese haute couture, en dat ze, als ze willen concurreren, een extra inspanning moeten leveren of een andere aanpak moeten overwegen”, zegt ze. En bovenal, ‘in bredere zin wakkert dit de interesse in mode weer aan’.