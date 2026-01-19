Europese mode-industrie zet zich schrap voor Trumps tariefdreiging vanwege Groenland

De Europese mode-industrie wordt geconfronteerd met nieuwe onzekerheid nu president Donald Trump dit weekend importheffingen heeft aangekondigd tegen acht landen. Hieronder vallen belangrijke mode-exporteurs als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. De heffingen dienen als drukmiddel om Groenland van Denemarken over te nemen.

De heffingen gaan op 1 februari in met tien procent en stijgen in juni naar 25 procent. De invoering vindt plaats terwijl de sector wacht op een cruciale uitspraak van het Hooggerechtshof op 20 januari. Deze uitspraak kan de bevoegdheid van de regering om dergelijke maatregelen zonder goedkeuring van het Congres op te leggen, ongeldig verklaren.

De belangen op de Amerikaanse markt

De timing kan niet slechter voor een sector waarin de Verenigde Staten goed zijn voor ongeveer dertig procent van de Europese export van luxegoederen. De voorjaarscollecties zijn al in productie en de bestellingen voor het najaar worden geplaatst. Merken staan voor directe beslissingen over prijzen, leveringsschema's en voorraadbeheer.

Verschillende modebedrijven hebben al rechtszaken aangespannen om betaalde heffingen terug te vorderen, mocht het Hooggerechtshof de regering in het ongelijk stellen. Veel juridische waarnemers verwachten een dergelijke uitspraak. Een meerderheid van de rechters toonde zich namelijk sceptisch tijdens de hoorzittingen in november. De verwachte uitspraak in december is echter uitgesteld, waardoor merken operationeel verlamd zijn.

Als de bestaande heffingen ongeldig worden verklaard, kunnen bedrijven miljoenen terugvorderen. Als ze worden gehandhaafd, krijgt Trump meer bevoegdheid om handelsbeleid als wapen in te zetten. Dit vooruitzicht baart leiders in de sector zorgen, gezien zijn gewoonte om heffingen te koppelen aan niet-gerelateerde geopolitieke doelen.

Gevolgen voor de sector

De voorgestelde heffingen treffen niet alleen luxehuizen, maar de hele Europese toeleveringsketen in de mode. Italiaanse ateliers, Franse textielfabrieken en Britse kleermakerijen zijn allemaal sterk afhankelijk van bestellingen uit de Verenigde Staten. Een heffing van 25 procent kan merken dwingen te kiezen tussen het verlagen van de marges, het verhogen van de prijzen in een al voorzichtige consumentenmarkt, of het verplaatsen van de productie buiten Europa.

Dit zijn niet zomaar cijfers in een spreadsheet. We hebben het over ambachtelijke werkplaatsen, familiebedrijven en leerlingplaatsen. Een daling van twintig procent in Amerikaanse bestellingen betekent het verlies van echte banen. Sommige merken onderzoeken al noodplannen: versnelde verzending om de deadline van februari te halen, tijdelijke productielocaties in Mexico of een focus op andere markten. Maar voor een sector die is gebouwd op seizoensplanning en levertijden van zes maanden, zijn reactieve maatregelen kostbaar en ontwrichtend.

De reactie van Europa

De EU bespreekt al eigen tegenmaatregelen. Volgens Politico overwegen EU-functionarissen om voor 93 miljard aan vergeldingsheffingen te heractiveren. Deze werden na de handelsovereenkomst van afgelopen juli opgeschort. Het blok overweegt ook de inzet van zijn anti-dwanginstrument, dat speciaal is ontworpen om geopolitieke handelschantage tegen te gaan. Voorzitter van de Europese Raad, António Costa, heeft deze week een spoedtop bijeengeroepen, wat de ernst van de situatie aangeeft. Leidinggevenden in de mode-industrie maken zich echter zorgen dat oplopende handelsspanningen de sector klem zullen zetten tussen concurrerende politieke agenda's.

Onzekere toekomst

Wat de sector het meest zorgen baart, is niet alleen deze specifieke tariefdreiging, maar het bredere patroon dat het vertegenwoordigt. Wanneer handelsbeleid een instrument wordt voor welk geopolitiek doel dan ook – of het nu Taiwan, Groenland of de prioriteit van morgen is – verdwijnt de voorspelbaarheid die essentieel is voor internationale handel.

Een leidinggevende verwoordde het als volgt: “We hebben genoeg uitdagingen doorstaan, maar je kunt geen bedrijf opbouwen als de spelregels wekelijks veranderen op basis van welk grondgebied een president wil overnemen.”