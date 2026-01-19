Europese Raad plant ‘buitengewone bijeenkomst’ als reactie op nieuwste tariefdreiging VS

Madrid – In een bijzonder onrustig en gespannen weekend voor de politieke en economische betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Europa, kondigt de Amerikaanse president Donald J. Trump nieuwe, verhoogde invoerheffingen aan voor acht Europese landen. De reden is hun besluit om militaire detachementen naar Groenland te sturen. Volgens de EU-instellingen zou deze maatregel, indien van kracht, “leiden tot een gevaarlijke en ongekende spiraal”.

Ter verduidelijking: de regeringen van Denemarken, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Finland besloten militaire troepen naar Groenland te sturen. Het duidelijke doel is de bescherming van het Deense autonome gebied tegen een mogelijke blikseminvasie door het leger van de Verenigde Staten. Naar aanleiding hiervan gebruikte de Amerikaanse president Donald J. Trump afgelopen zaterdag 17 januari zijn officiële account op zijn eigen sociale netwerk, Truth, als spreekbuis. Hij kondigde extra heffingen van plus tien procent aan voor deze acht Europese landen, met ingang van 1 februari. Hij voegde eraan toe dat deze heffing per 1 juni 2026 zou stijgen tot plus 25 procent. Dit zou duren totdat er een overeenkomst is voor de volledige aankoop van Groenland door de Verenigde Staten.

“Denemarken, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Finland zijn met onbekende bedoelingen naar Groenland gereisd”, wat leidt tot “een zeer gevaarlijke situatie voor de veiligheid en het voortbestaan van onze planeet”, aldus de Amerikaanse president op zijn Truth-account. “Deze landen, die dit gevaarlijke spel spelen, hebben een onaanvaardbaar en onhoudbaar risiconiveau gecreëerd.” Hij vervolgt: “Het is absoluut noodzakelijk dat er krachtige maatregelen worden genomen om de wereldwijde vrede en veiligheid te beschermen en deze potentieel gevaarlijke situatie snel en definitief te beëindigen.” Met dat doel kondigde Trump aan: “Vanaf 1 februari 2026 betalen alle genoemde landen (Denemarken, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland en Finland) een heffing van plus tien procent op alle goederen die naar de Verenigde Staten worden verzonden.” Trump voegde daaraan toe dat “op 1 juni 2026 de heffing wordt verhoogd tot plus 25 procent” en “van kracht blijft totdat er een overeenkomst is bereikt over de volledige aankoop van Groenland.”

Buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad

Als reactie op deze druk van de Verenigde Staten op zijn Europese partners en de NAVO, volgden in het weekend officiële reacties van de EU-instellingen. Eerst was er een gezamenlijke verklaring van de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de voorzitter van de Europese Raad, António Costa. Daarna volgde een afzonderlijke verklaring van laatstgenoemde. In deze verklaring kondigt de voorzitter van de Europese Raad een buitengewone top aan van de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-landen. Dit naar aanleiding van de toenemende politieke en commerciële spanningen door de vastberaden ambitie van de Verenigde Staten om Groenland over te nemen. De bijeenkomst vindt naar verwachting aanstaande donderdag plaats.

“Territoriale integriteit en soevereiniteit zijn fundamentele principes van het internationaal recht”, en “essentieel voor Europa en de internationale gemeenschap als geheel”, aldus de voorzitster van de Commissie en de voorzitter van de Europese Raad in hun verklaring van zaterdag. Dit was een reactie op de nieuwe tariefdreiging van Trump tegen de acht Europese landen. “We hebben stelselmatig ons gedeelde trans-Atlantische belang benadrukt bij de verdediging van vrede en veiligheid in het Noordpoolgebied, ook via de NAVO.” In dat licht moet men ‘de vooraf gecoördineerde Deense oefening met bondgenoten’ zien, die “een antwoord is op de noodzaak om de veiligheid in het Noordpoolgebied te versterken en voor niemand een bedreiging vormt.” Terwijl de druk vanuit de Verenigde Staten toeneemt, “is de EU volledig solidair met Denemarken en de bevolking van Groenland.” Ook “zetten we ons in voor de voortzetting van het dialoogproces” dat “vorige week is gestart tussen het Koninkrijk Denemarken en de Verenigde Staten.” Ze voegden eraan toe dat de door Trump aangekondigde “heffingen de trans-Atlantische betrekkingen zouden ondermijnen en tot een gevaarlijke, ongekende spiraal zouden leiden.” In deze context benadrukken ze dat “Europa verenigd, gecoördineerd en toegewijd zal blijven aan de verdediging van zijn soevereiniteit.”

Als aanvulling op die verklaring, verklaarde Costa afgelopen zondagavond, 18 januari, na contact en het verzamelen van reacties van Europese leiders op de aankondiging van Trump: “Wat betreft de recente spanningen rond Groenland, herbevestigen de EU-lidstaten hun steun voor eenheid rond de principes van internationaal recht, territoriale integriteit en nationale soevereiniteit; eenheid in steun aan en solidariteit met Denemarken en Groenland; erkenning van het gedeelde trans-Atlantische belang bij vrede en veiligheid in het Noordpoolgebied, met name binnen de NAVO; de gedeelde vaststelling dat heffingen de trans-Atlantische betrekkingen ondermijnen en onverenigbaar zijn met de handelsovereenkomst tussen de EU en de VS; de bereidheid om ons te verdedigen tegen elke vorm van dwang; en de bereidheid om constructief te blijven samenwerken met de VS in alle zaken van gemeenschappelijk belang.” Deze zorgvuldig gekozen woorden vatten de intentie van de Europese landen samen om de betrekkingen met de VS weer in een sfeer van goed overleg te brengen. De voorzitter van de Europese Raad sloot af met de aankondiging: “Gezien het belang van de recente gebeurtenissen en met het oog op een betere coördinatie, heb ik besloten de komende dagen een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad bijeen te roepen.”

Een ‘verovering’ onder het mom van ‘wereldwijde bescherming’

Hoewel de datum nog niet officieel is bevestigd, wordt volgens The Financial Times verwacht dat de Raadsvergadering aanstaande donderdag, 22 januari, plaatsvindt. Op die dag zal Trump naar verwachting nog in Europa zijn voor zijn deelname aan de nieuwe editie van het World Economic Forum 2026. Dit forum vindt plaats van maandag 19 tot en met vrijdag 23 januari in het Zwitserse Davos.

Tijdens de top, en volgens het officiële programma, houdt Trump aanstaande woensdag 21 januari een speciale toespraak. Dit doet hij samen met Borge Brende, president en directeur van het World Economic Forum, en Laurence D. Fink, medeoprichter, voorzitter en directeur van BlackRock. Dit is slechts het meest openbare evenement op de agenda van de Amerikaanse president tijdens zijn deelname aan deze editie van het World Economic Forum. Naar verwachting zal Trump ook verschillende bilaterale ontmoetingen hebben met staatshoofden en regeringsleiders van diverse Europese landen, en met de voorzitster van de Europese Commissie. Tijdens deze bijeenkomsten zal hij, als zijn standpunt niet verandert, waarschijnlijk blijven proberen de Europese landen te dwingen in te stemmen met zijn ambities om Groenland te ‘veroveren’. Trump heeft zelf erkend dat de Verenigde Staten dit doel al meer dan 150 jaar nastreven. Hij claimt dat het een onmisbare maatregel is om de wereldwijde veiligheid te garanderen en het gebied te beschermen tegen machten als Rusland en China. Dit uitgangspunt is echter ongegrond en een complete misvatting. Zowel de Verenigde Staten als de overige NAVO-landen hebben namelijk de volledige capaciteit om Groenland te beschermen tegen buitenlandse mogendheden, aangezien het een regio van het Koninkrijk Denemarken is. Deze status plaatst het onder de garanties van Artikel 5 van de NAVO. Daarin staat dat “een gewapende aanval tegen een of meer” van de partijen van de Alliantie “in Europa of Noord-Amerika zal worden beschouwd als een aanval tegen allen.” Artikel 6 specificeert dat dit ook geldt voor “de eilanden onder de jurisdictie van een van de partijen in het Noord-Atlantische gebied.”

Desondanks benadrukte hij zaterdag opnieuw in zijn publicatie op Truth: “De wereldvrede staat op het spel, want China en Rusland willen Groenland, en Denemarken kan daar niets tegen doen.” Volgens Trump hebben ze “twee hondensleeën als bescherming, waarvan er onlangs één is toegevoegd.” Tegelijkertijd bekritiseerde hij op onlogische wijze het feit dat de acht Europese landen troepen naar het Arctische eiland hebben gestuurd. “De Verenigde Staten proberen deze transactie al meer dan 150 jaar te realiseren”, voegde Trump toe. “Veel presidenten hebben het terecht geprobeerd, maar Denemarken heeft altijd geweigerd.” Hij vervolgde: “Nu, vanwege de ‘Gouden Koepel’ en moderne wapensystemen, zowel offensief als defensief, is de noodzaak om het te verwerven bijzonder groot.” “Momenteel worden honderden miljarden dollars uitgegeven aan veiligheidsprogramma's gerelateerd aan ‘De Koepel’, inclusief de mogelijke bescherming van Canada. Dit systeem, briljant maar zeer complex, kan alleen op zijn maximale potentieel en efficiëntie werken als dit gebied is opgenomen” als onderdeel van de VS. Met die ambitie, zo stelde de Amerikaan, “staan de Verenigde Staten onmiddellijk open voor onderhandelingen met Denemarken en/of een van deze landen die zoveel op het spel hebben gezet” met het sturen van troepen, “ondanks alles wat we voor hen hebben gedaan, inclusief hun maximale bescherming, gedurende zoveel decennia.”

In het kort De Amerikaanse president Donald J. Trump kondigt nieuwe heffingen aan voor acht Europese landen (Denemarken, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland en Finland) vanwege het sturen van militaire detachementen naar Groenland. De heffingen bedragen plus tien procent vanaf 1 februari 2026 en plus 25 procent vanaf 1 juni 2026, totdat de volledige aankoop van Groenland door de Verenigde Staten is afgerond.

De Europese Unie reageert op de tariefdreiging met een gezamenlijke verklaring van de voorzitster van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad. Hierin wordt de territoriale integriteit en soevereiniteit van Denemarken en Groenland herbevestigd en een buitengewone top van EU-staatshoofden en regeringsleiders aangekondigd om een gezamenlijke reactie te coördineren.

Trump rechtvaardigt de aankoop van Groenland als een onmisbare maatregel voor de wereldwijde veiligheid en om het gebied te beschermen tegen machten als Rusland en China. Dit ondanks het feit dat Groenland onder Artikel 5 van de NAVO valt, dat de collectieve bescherming van haar leden garandeert.