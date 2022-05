Europese textielexport in 2021 weer toegenomen

Na een dip in coronajaar 2020 is de export van Europees textiel en kleding in 2021 weer toegenomen, zo meldt brancheorganisatie Euratex in een nieuw rapport. De export steeg met 10,6 procent in vergelijking met 2020. De import van textiel en kleding bleef wel achter met 7,5 procent.

Door de verandering in import en export verbeterde het handelstekort (het verschil tussen de import en export). Het handelstekort kwam in 2021 neer op 48 miljard euro, aldus Euratex. Er werd in totaal 58 miljoen euro aan textiel en kleding geëxporteerd en 106 miljoen euro geimporteerd, zo blijkt uit het rapport.

De stijging in export was voornamelijk te danken aan de Zwitserse, Chinese en Amerikaanse markten. De groei in deze markten werd wel deels teniet gedaan door de afname van de export naar het Verenigd Koninkrijk dankzij nieuwe Brexit regels, vertragingen bij de douane en een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, aldus Euratex. De export naar het VK nam in 2021 af met 23 procent.

De daling van de import van textiel en kleding is deels te verklaren door de afname van import uit China en het Verenigd Koninkrijk. Europese landen importeerden in 2021 28 procent minder uit China en er kwam 48 procent minder binnen uit het Verenigd Koninkrijk.