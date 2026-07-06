Eurozone: detailhandelsomzet stijgt iets minder dan verwacht

De detailhandelsomzet in de eurozone is in mei minder sterk gestegen dan verwacht. De opbrengsten stegen met 0,2 procent ten opzichte van de voorgaande maand, zo meldt het Europese statistiekbureau Eurostat maandag in Luxemburg. Economen hadden gemiddeld een stijging van 0,3 procent verwacht.

In april daalde de omzet nog met een herziene 0,3 procent. Aanvankelijk was een daling van 0,4 procent vastgesteld.

Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar steeg de detailhandelsomzet in mei met 1,6 procent. Dit was in lijn met de verwachtingen.