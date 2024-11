Eurozone: Economisch sentiment klaart onverwacht iets op

Het economische sentiment in de eurozone klaart onverwacht op in november. De Economic Sentiment Indicator (ESI) stijgt ten opzichte van de voorgaande maand met 0,1 procent tot 95,8 punten, zo maakt de Europese Commissie donderdag bekend in Brussel. En dat terwijl bankeconomen een daling tot gemiddeld 95,2 punten verwachtten.

Het sentiment in industriële bedrijven is verbeterd. Het bleef echter op een laag niveau. Het verslechterde bij dienstverleners en consumenten, maar de stemming verbeterde in de retail.

Als wordt gekeken naar de grote landen, stijgt het economisch sentiment in Frankrijk met 3 punten, in Spanje met 2,1 punten en in Nederland met 1,5 punt. Het sentiment verslechtert in Duitsland met 1,3 punt en in mindere mate in Italië met 0,3 punt.