Eurozone: inflatie daalt naar laagste punt in bijna vijf jaar

In de eurozone is de inflatie zoals verwacht verder gedaald naar het laagste punt in bijna vijf jaar. In januari was er een stijging van de consumentenprijzen met 1,7 procent op jaarbasis, volgens een eerste schatting van het statistiekbureau Eurostat op woensdag in Luxemburg. Economen hadden dit ook verwacht. Het is de laagst gemeten inflatie sinds april 2021.

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft op middellange termijn naar twee procent. De ECB heeft de beleidsrente - de rente die de bank vaststelt om de economie en inflatie te sturen - onlangs niet aangepast. Ook voor aanstaande donderdag wordt er geen verandering verwacht.

De ontwikkeling in de lidstaten van de eurozone verschilt. In Duitsland en Nederland is de inflatie gestegen. In Frankrijk, Italië, Spanje en België zijn de percentages gedaald. In Frankrijk is de inflatie met 0,4 procent bijzonder laag. De Duitse inflatie bedraagt 2,1 procent.

Een belangrijke oorzaak voor de zwakkere inflatie zijn de dalende energiekosten. De energieprijzen in de eurozone daalden op jaarbasis met 4,1 procent. De prijzen voor voedings- en genotmiddelen stegen daarentegen met 2,7 procent.

De kerninflatie, waarbij zeer volatiele componenten zoals energie en voedingsmiddelen buiten beschouwing worden gelaten, daalde naar 2,2 procent, van voorheen 2,3 procent. Economen hadden hier geen verandering verwacht.

Commerzbank-expert Vincent Stamer verwacht een verdere daling van de kerninflatie. “De redenen hiervoor zijn zowel de zwakkere looninflatie in de eurozone als de gedaalde importprijzen.” Importeurs profiteren momenteel ook van een sterkere euro.

Vergeleken met de voorgaande maand daalden de prijzen in totaal met 0,5 procent. De kernconsumentenprijzen daalden met 1,1 procent.

“De roep om een renteverlaging door de ECB zal waarschijnlijk luider worden”, aldus Thomas Gitzel, hoofdeconoom van de VP Bank. “Niet alleen ligt de inflatie nu onder het streefcijfer van 2 procent van de ECB, maar de hogere noteringen van de euro zijn een extra factor die tot een heroverweging binnen de ECB zou kunnen leiden.” Gitzel vermoedt dat ECB-president Christine Lagarde de deur voor een renteverlaging ‘op een kier’ zet.