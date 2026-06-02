Eurozone: Iran-oorlog drijft inflatie in mei op naar 3,2 procent

De stijging van de olieprijzen als gevolg van de Iran-oorlog wakkert de inflatie in de eurozone ook in mei aan.

Op jaarbasis stijgen de consumentenprijzen met 3,2 procent, zo meldt het statistiekbureau Eurostat dinsdag in Luxemburg na een eerste raming. In april lag de inflatie op 3,0 procent.

Deze ontwikkeling is in lijn met de gemiddelde verwachting van economen. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft op middellange termijn naar een jaarlijkse inflatie van twee procent.