Eurozone: Omzet detailhandel stijgt minder dan verwacht

De omzet in de detailhandel in de Eurozone is in november minder gestegen dan verwacht, zo blijkt uit recente cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Maand-op-maand stegen de inkomsten met 0,1 procent. Economen rekenden gemiddeld op een stijging van 0,3 procent. In oktober daalden de omzetten nog met 0,3 procent.

Jaar-op-jaar steeg de detailhandelsomzet in november met 1,2 procent. Hier werd een toename van 1,7 procent verwacht.