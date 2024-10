Eutraco neemt het distributiecentrum van Decathlon in Willebroek over en creëert 45 nieuwe banen

Het logistieke bedrijf Eutraco neemt het distributiecentrum van Decathlon in Willebroek (België) over, met uitzondering van zesduizend vierkante meter die Decathlon behoudt voor de verhuur- en hersteldiensten. Van de 131 medewerkers die in het centrum werken, kiezen ongeveer tachtig werknemers ervoor om het bedrijf vrijwillig te verlaten met een ontslagvergoeding die 'hoger ligt dan gebruikelijk', zo meldt het Antwerpse nieuwsblad GVA.

De overname gebeurt in het kader van de herstructurering die Decathlon in april 2024 aankondigde, waarbij het distributiecentrum in Willebroek tegen het einde van dit jaar sluit.

Eutraco, dat het distributiecentrum per januari 2025 in gebruik neemt, breidt zijn activiteiten uit om de groei van zijn logistieke diensten. Het bedrijf creëert 45 nieuwe arbeidsplaatsen, waarvan zes al ingevuld zijn door voormalige Decathlon-medewerkers. Eutraco verzorgt onder andere de bevoorrading van Hubo-winkels en levert grondstoffen aan bedrijven zoals Devos Lemmens.

Het gebouw, eigendom van Montea, wordt verhuurd aan Eutraco door Decathlon. In de komende maanden ondergaat het pand een verduurzamingsproces. Er worden onder andere warmtepompen geïnstalleerd, zodat het distributiecentrum tegen 2025 CO₂-neutraal kan opereren.

Decathlon herstructureert zijn Europese distributienetwerk

De sluiting van het distributiecentrum in Willebroek is naar verluidt niet de laatste die dicht gaat. Zo worden er ook Decathlon-depots in Frankrijk, Spanje en Italië gesloten. Volgens media zegt de sportketen dat het "zijn Europese logitieke netwerk van distributiemagazijnen wil transformeren om beter tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van zijn klanten."

In december 2023 gingen er geruchten rond dat Decathlon van plan zou zijn het distributiecentrum naar Tilburg (Nederland) te verhuizen. Toen werd de verhuizing op eind januari geschat.