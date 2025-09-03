Everbloom: Eiwitafval wordt alternatief voor kasjmier en wol

Na zeven jaar van stille ontwikkeling treedt textielstartup Everbloom in de schijnwerpers met de lancering van zijn gepatenteerde eiwitvezels, waarmee het zich positioneert als een direct alternatief voor kasjmier en wol. Met een totale financiering van 10 miljoen dollar, waarmee het van concept naar commercialisering is gegaan, heeft het in New York gevestigde bedrijf een proces ontwikkeld dat eiwitafval omzet in luxe vezels die de zachtheid en sterkte van hun natuurlijke tegenhangers evenaren.

In tegenstelling tot traditionele textielrecycling, gebruikt Everbloom, opgericht door derde generatie textielondernemer Simardev Gulati en polymeerwetenschapper Michael Jaffe, een gepatenteerde methode om eiwitten op moleculair niveau te regenereren, waardoor vezels kunnen worden afgestemd op zachtheid, duurzaamheid en vochtregulatie. “Traditionele recycling van natuurlijke vezels produceert vezels met een korte stappellengte en inferieure mechanische en esthetische eigenschappen - onze vezels niet”, vertelde Gulati, tevens CEO, aan FashionUnited in een interview. “We zijn in staat om onze vezels af te stemmen op de gewenste eigenschappen.”

In vergelijking met wol of kasjmier hebben de vezels van Everbloom, hoewel ze nog steeds worden getest en geoptimaliseerd, “gunstige” resultaten opgeleverd voor de noodzakelijke eigenschappen, merkte Gulati op. Het doel is echter niet om dergelijke materialen noodzakelijkerwijs te vervangen, maar om wol en kasjmier, evenals andere zelfstandige vezels, aan te vullen. “Vanwege het unieke karakter van onze vezels zien we merken nieuwe markten creëren en wol en kasjmier op nieuwe en innovatieve manieren gebruiken”, voegde Gulati toe.

Everbloom debuteert met Prada-fabriek en werkt samen met luxehuizen

Om zijn positionering te onderstrepen, debuteert Everbloom met toonaangevende fabrieken in de industrie, waaronder Filati Biagioli Modesto, deels eigendom van Prada en Zegna, en werkt het ook samen met luxehuizen aan de ontwikkeling van vezels om te voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. “Deze combinatie van strikte criteria en traditioneel vakmanschap stelt ons in staat om de lat vanaf het begin hoog te leggen”, aldus Gulati. “De sterke wetenschappelijke achtergrond van ons team, gecombineerd met directe feedback van deze luxepartners, is van onschatbare waarde geweest bij het verfijnen van de materialen tijdens de vroege commercialisering.”

Everbloom medeoprichter en CEO, Simardev Gulati. Credits: Everbloom.

De uitdaging hierbij is om de duurzaamheid van vezelintegratie bij luxemerken te waarborgen, die er af en toe van worden beschuldigd duurzaamheidsinitiatieven te gebruiken zonder zinvolle, langdurige toepassing. Gulati wijst erop dat er ‘tot nu toe’ weinig innovatieve materiaalbedrijven zijn geweest die in staat zijn geweest om materiaal op schaal te leveren. “Vanaf het begin betrekken we de productontwikkelings- en duurzaamheidsteams van [luxemerken] rechtstreeks bij het co-creatieproces met merken en fabrieken, zodat de vezels worden getest, verfijnd en geïntegreerd in producten die aansluiten bij hun langetermijnstrategieën”, lichtte Gulati toe.

“Deze samenwerkingen in een vroeg stadium leggen de basis voor schaalvergroting, zodat tegen de tijd dat de vezel commercieel klaar is, het merk al een duidelijke route heeft voor toepassing in collecties”, voegde hij eraan toe. “Het doel van Everbloom, de merken en de fabrieken is niet een eenmalige capsulecollectie, maar het integreren van het materiaal in hun kernassortiment.”

Om zo'n prestatie te bereiken, is het operationele en kostenverloop van Everbloom ook belangrijk. Als jong bedrijf liggen de kosten van nature aan de hoge kant. “We hebben echter een directe en versnelde weg om kostenconcurrerend te zijn met traditionele wol en kasjmier”, merkte Gulati op. Een dergelijke visie is noodzakelijk op weg naar expansie, wat een pijnpunt is geweest voor nieuwe textielinnovators, die vaak de langetermijnfinanciële steun van retailers en merken missen.

Everbloom campagnebeeld. Credits: Everbloom.

“Ik denk dat het teruggaat op het hebben van schaalbare, kosteneffectieve opties”, zei Gulati, gevraagd naar de obstakels die merken ervan weerhouden om over te stappen op regeneratieve vezels. “De mode- en textielindustrie is een volwassen industrie - we kleden acht miljard mensen per jaar drie keer per dag met succes met afval. Het is ongelooflijk. We moeten het gewoon op een manier kunnen doen die merken en fabrieken economisch stimuleert om het materiaal te gebruiken. Dat is ons doel.”

Markt voor post-consumer eiwitten in opkomst, regeneratieve kwaliteiten motiveren investeringen

Tegenwoordig maakt de toegankelijkheid van post-consumer eiwitafval het bedrijfsmodel van Everbloom levensvatbaar. De specifieke markt zelf wordt geschat op meer dan 9 miljard kilogram per jaar en groeit met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8 procent. Om ervoor te zorgen dat er een betrouwbare en gestage stroom van eiwitafval is en om eventuele schommelingen te voorkomen, zei Gulati dat het bedrijf een afnameovereenkomst heeft getekend met leveranciers die een “aanzienlijke hoeveelheid” van het product kunnen leveren.

Hij vervolgde: “Bovendien willen veel verticaal geïntegreerde merken graag hun afval gebruiken, vooral gezien het feit dat afval dat zich ophoopt tijdens het vezel-, garen- en kledingproductieproces neerkomt op 30 procent. Onze voorraad en grondstoffen zijn overvloedig en wereldwijd.”

De motivatie voor merken om betrokken te raken bij de innovatie van Everbloom wordt grotendeels gedreven door de duurzame kwaliteiten die de vezels bieden. Volgens het bedrijf vereist het regeneratieve materiaal 99 procent minder land en water en genereert het 80 procent minder broeikasgasemissies dan traditionele wol of kasjmier. Dergelijke parameters stellen potentiële partners in staat om beter aan te sluiten bij de nieuwe regelgeving en wetgeving met betrekking tot de milieu-impact van een merk.

Everbloom productbeeld. Credits: Everbloom.

“Overheidsregulering en -stimulansen kunnen helpen om innovatie te versnellen. Onlangs is er in de EU regelgeving aangenomen die modebedrijven verbiedt om hun afval, dat 30 procent van de productie uitmaakt, weg te gooien of te verbranden”, merkte Gulati op. Het is dan ook passend dat de toeleveringsketen van Everbloom momenteel is gericht op de Europese markt.

Afhankelijkheid van grondstof-intensieve toeleveringsketens en seizoensgebonden beperkingen verminderen

Daarnaast beweert het bedrijf ook te helpen de afhankelijkheid van seizoensgebonden opbrengsten en geografisch beperkte hulpbronnen zoals schapen of geiten te elimineren. Het verschuift ook de sterke afhankelijkheid van kasjmier- en wolinkoop uit “grondstof-intensieve toeleveringsketens in Mongolië, China of Nieuw-Zeeland”, aldus een persbericht. “Het bedrijf hergebruikt afgedankte eiwitten uit bestaande toeleveringsketens, waardoor lokale, in de VS en Italië gevestigde vezelproductie mogelijk wordt met aanzienlijk verbeterde economische en klimaatresultaten”, vatte het bedrijf samen.

Naarmate Everbloom opschaalt, zei Gulati dat het bedrijf zou blijven evalueren hoe het zich kan aanpassen aan verschillende regio's en bedrijfsmodellen. “Naarmate we groeien, zien we een duidelijke weg om deze duurzame vezel naar meer toegankelijke markten te brengen door de specificaties ervan voor verschillende toepassingen te diversifiëren, met behoud van dezelfde compromisloze kwaliteit”, merkte hij op.

Een dergelijke groei zal worden ondersteund door de 10 miljoen dollar aan financiering die Everbloom tot nu toe heeft opgehaald, onder leiding van Hoxton Ventures, SOSV, Tuesday Capital en andere investeerders. Hiermee kan het bedrijf voortbouwen op zijn partnerportfolio met verschillende modemerken en tegelijkertijd streven naar financiële zelfvoorziening, wat volgens Gulati helpt om het bedrijf op een duurzame manier op te bouwen en het in staat stelt te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Nu Everbloom zijn volgende groeifase ingaat, zal het bedrijf samenwerken met “iconische en invloedrijke modehuizen” aan collecties die zijn gepatenteerde vezels integreren. De namen van deze partners zijn nog niet publiekelijk bekendgemaakt, maar Everbloom zegt dat de samenwerkingen al gaande zijn en dat officiële aankondigingen in de komende maanden worden verwacht.