Exceptionele groei Caruso houdt moederbedrijf Lanvin Group stabiel

De Lanvin Group heeft in het boekjaar 2023 de omzet nagenoeg stabiel gehouden. De groep leunde hiervoor op de merken Caruso, St. John en Wolford, die in het portfolio van het bedrijf zitten, zo blijkt uit het jaarverslag.

De groep heeft vijf merken in het portfolio: Lanvin, Wolford, St. John, Sergio Rossi en Caruso. Niet elk merk deed het even goed in het boekjaar 2023. Eerder bleek al dat Wolford de omzet gelijk heeft gehouden in het boekjaar. Nu wordt ook duidelijk welke resultaten de zustermerken van het ondermodebedrijf hebben behaald. Alle merken samen leverden de groep een omzet van 426 miljoen euro op.

Vooral het merk Caruso springt er op een positieve manier uit. Het bedrijf behaalde een omzetstijging van 30 procent en behaalde voor het eerst winst, zo blijkt uit het jaarverslag. Onderaan de streep zette Caruso 40 miljoen euro om.

De verliezers in het verslag zijn Lanvin (min zeven) en Sergio Rossi (min vier). Een verklaring voor de dalingen geeft de Lanvin Group niet.

Tot een winst komt het niet bij de Lanvin Group. Het aangepaste ebitda (winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie) blijft steken op een verlies van 64 miljoen euro. Dit is wel iets beter dan het boekjaar ervoor.