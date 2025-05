Exclusief: Ami Paris over mogelijke exit van Chinese investeerder

Het Franse modemerk Ami Paris en het fonds HongShan (HSG) zouden binnenkort uit elkaar kunnen gaan. Het vertrek van het Chinese bedrijf uit het kapitaal van het merk is echter geen ‘urgentie’, zo verklaarde Nicolas Santi-Weil, algemeen directeur van Ami Paris, in een e-mail aan FashionUnited.

Het Chinese fonds HongShan Capital Group (voorheen Sequoia China) verwierf in 2021 een meerderheidsbelang in Ami Paris. Sindsdien heeft het merk, in iets meer dan vier jaar, zijn aanwezigheid op de Aziatische markt sterk ontwikkeld, nieuwe segmenten betreden en een wereldwijd en cultureel merkimago opgebouwd door deelname aan verschillende modewedstrijden en, meer recentelijk, de oprichting van de Grand Prix Ami Paris, in een parallelle sectie van het Festival van Cannes.

“Het is normaal dat ze na bijna vijf jaar (ze investeerden in 2020) en met een investering die zijn vruchten meer dan heeft afgeworpen, beginnen na te denken over hun exit”, aldus Nicolas Santi-Weil per e-mail, toen we het merk vragen naar de exit van Hongshan.

“We hebben nooit obligaties uitgegeven”

De algemeen directeur benadrukt ook de goede financiële gezondheid van het merk: “Het bedrijf doet het erg goed en is winstgevend sinds het eerste jaar. De winstgevendheid van het bedrijf heeft zijn ontwikkeling grotendeels gefinancierd. We hebben nooit obligaties uitgegeven, in tegenstelling tot wat recentelijk in de pers is gezegd. Er is dus geen urgentie voor deze exit.”

Volgens de directeur heeft het bedrijf dus geen schulden hoeven maken op de financiële markten om zijn ontwikkeling te financieren. Het deed dit dankzij de winstgevendheid. Een positief signaal over de financiële gezondheid.

Nicolas Santi-Weil verduidelijkt tot slot: “Wat er ook gebeurt, het merk draagt de naam van Alexandre Mattiussi en wordt al twaalf jaar succesvol geleid door het duo Alexandre Mattiussi (creatief directeur) en Nicolas Santi-Weil (algemeen directeur), beiden aandeelhouders van het bedrijf en willen dat blijven.”

Het merk Ami Paris, opgericht in Parijs in 2011, biedt een garderobe voor heren en dames onder de artistieke leiding van oprichter Alexandre Mattiussi. Het heeft de afgelopen jaren modeshows gepresenteerd tijdens de Parijse modeweek, maar ook in het buitenland, met name in Seoel in 2022.

HSG, voorheen Sequoia Capital China, is een durfkapitaal- en private-equitybedrijf dat wereldwijd investeert in de sectoren technologie, gezondheidszorg en consumptie. Het heeft kantoren in Hongkong, Shanghai, Peking, Shenzhen, Londen, Tokio en Singapore en beheert meer dan 55 miljard Amerikaanse dollar aan activa via verschillende fondsen.