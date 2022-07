Exclusief: The Digital Fashion Group kondigt strategisch partnerschap aan met Arts Thread

Online onderwijsaanbieder The Digital Fashion Group (TDFG) heeft onthuld dat het een strategisch partnerschap is aangegaan met digitaal platform Arts Thread, waarbij het duo een gezamenlijke ambitie nastreeft om digitalisering in het modeonderwijs te stimuleren. De samenwerking maakt deel uit van een breder doel om te helpen bij de implementatie van digitaal-vooruitstrevende cursussen in instellingen voor hoger onderwijs, terwijl ook het bereik van TDFG wordt uitgebreid naar nieuwe potentiële online deelnemers.

De groep, die al heeft samengewerkt met Parson's School of Design uit New York voor hun basiscursus Digital Fashion 101, organiseert momenteel een reeks workshops en webinars via haar platform, elk gericht op digitaal modeontwerp. Haar meest recente lancering '3Design' bestaat uit een reeks 3D cursussen die gespecialiseerde vaardigheden in digitaal modeontwerp behandelen, met de mogelijkheid voor studenten om mogelijk producten via DressX te verkopen. Het educatieve doel van TDFG is iets waarvan haar mede-oprichter, Leslie Holden, hoopt dat het een impact zal hebben op het huidige mode-onderwijssysteem en de toekomst van de mode als geheel.

"Ik wist dat digitale mode belangrijk zou worden," aldus Holden, in gesprek met FashionUnited. "Ik heb mijn oog al heel lang op dat deel van de industrie laten vallen." In zijn vorige rol als hoofd mode aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI), leidde Holden de implementatie van onderwijsstructuren die nu nog steeds van kracht zijn op de school en die probeerden de rollen in de mode-industrie te verschuiven ten gunste van een duurzamere waardeketen en studenten een ruimere keuze te bieden als het gaat om de keuze welk deel van de industrie ze willen nastreven.

Het aanpakken van de digitale vaardigheden kloof door middel van modeonderwijs

Toen Holden het instituut verliet, besloot hij deze verandering te blijven stimuleren. Hij besteedde tijd aan onderzoek naar de digitalisering van mode en richtte uiteindelijk TDFG op samen met medeoprichters Sean Chiles en Burak Cakmak. Over de inspiratie achter het bedrijf sprak Holden over het huidige probleem van de digitale vaardighedenkloof in de mode, waarbij hij opmerkte: "Mensen die digitalisering voor de mode ontwikkelen hebben vaak geen mode-achtergrond of weten niets van de branche af."

"We moeten de mode-industrie omdraaien. Vervang het woord ontwerper door het woord creator. Betrek ze bij de waardeketen", vervolgt Holden, die eraan toevoegt dat de digitalisering van dit proces zal resulteren in een duurzamere waardeketen, waarbij verspillende processen, zoals sampling en passen, niet langer nodig zijn.

Op de vraag waarom TDFG besloten heeft om specifiek met Arts Thread in zee te gaan, antwoordde Holden: "TDFG sluit aan bij de waarden van Arts Threads op het gebied van creativiteit en inzetbaarheid." Door de samenwerking hoopt Holden dat opleiders een meer hands-on benadering kunnen hanteren met deelnemers, waardoor ze beter kunnen navigeren door het digitale mode landschap. "We hopen in contact te komen met instellingen voor hoger onderwijs en met hen te overleggen hoe ze deze cursussen naar hun studenten kunnen brengen", voegt Holden toe.

Het duo zal hun netwerken en middelen bundelen in een poging toekomstige generaties te ondersteunen, zo valt te lezen in een persbericht dat exclusief aan FashionUnited is verstrekt, met de hoop dat dit leidt tot meer werkgelegenheid of de start van individuele bedrijven.

Mede-oprichter van Arts Thread, Alex Brownless, voegde in een verklaring toe aan Holden's notie en merkte op dat het platform een fervent voorstander is van de cursussen die door TDFG worden gecreëerd. "Het is erg belangrijk dat Arts Thread zich aansluit bij gelijkgestemde bedrijven die gelijke tred houden met de technologie," zei Brownless. "Het is duidelijk dat de mode- en textielstudenten het gebruik van hedendaagse 3D-software moeten omarmen omdat we begrijpen dat de industrie schreeuwt om studenten/afgestudeerden die deze vaardigheden hebben. TDFG is de marktleider voor de levering hiervan."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.