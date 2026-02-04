Exelite neemt management modemerk Blumarine over

Het management van Blumarine komt in andere handen. Het Italiaanse bedrijf Exelite heeft een masterlicentieovereenkomst voor het designerlabel gesloten. Hiermee neemt het de verantwoordelijkheid over voor de productie, promotie en distributie van alle productcategorieën.

Vanaf 1 januari 2026 neemt Exelite, voorheen Eccellenze Italiane Holding, ook de retaildivisie van het label over. Dit is in overeenstemming met Blufin, het moederbedrijf van Blumarine. De overeenkomst is een uitbreiding van de relatie tussen Exelite en Blufin. Exelite nam Blufin in 2019 over met het plan om de aanwezigheid van Blumarine op de wereldmarkt uit te breiden.

Het nieuws volgt enkele weken na geruchten dat de activiteiten van Blufin waren vastgelopen en het bedrijf de productie in de loop van het jaar zou staken. Dit nieuws komt minder dan een jaar na de aanstelling van de in Londen gevestigde Georgische ontwerper David Koma als creatief directeur van Blumarine.

Volgens Exelite is de overname “een antwoord op de uitdagingen en complexiteit van de huidige marktomgeving” en weerspiegelt het tevens het bedrijfsmodel van het merk. Het bedrijf is van plan om samen met Blufin een strategie op te zetten die het erfgoed van Blumarine beschermt met het oog op de toekomst.

Marco Marchi, president van de Exelite-groep en oprichter van zusterbedrijf Liu Jo, zegt dat ondanks een uitdagende markt, “onze visie voor Blumarine relevant blijft en is gebaseerd op een diepgaande en verantwoorde reflectie op de toekomst van het luxe bedrijfsmodel”.

Blumarine zal een collectie showen tijdens de aankomende Milan Fashion Week. Koma zal daar een herinterpretatie van het DNA van het merk presenteren voor de herfst/winter 26-collectie. Dit gaat gepaard met een vernieuwde merchandising en positionering, die vervolgens worden uitgerold in een nieuwe flagshipstore die eind februari in Milaan wordt geopend.