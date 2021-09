Expansie: Nederlands-Belgische scale-up RetailSonar vestigt in Frankrijk

Nederlands-Belgische scale-up RetailSonar neemt Parijse geomarketingbedrijf Geocible over, dat meldt RetailSonar in een persbericht. RetailSonar moet retailers helpen de juiste locatiebeslissingen te nemen.

RetailSonar neemt Geocible over om verder te groeien in Frankrijk. Sinds 1 september 2021 gaat Geocible verder onder de naam RetailSonar France. De komende maanden zal er dan ook op de uitrol van RetailSonar France gefocust worden, zo is te lezen. Daarna staan er plannen voor een externe investeringsronde op de planning om oplossingen verder op te schalen en de groei te stimuleren in andere Europese markten zoals Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Scandinavië.

Het scale-upbedrijf heeft zo’n 200 internationale klanten, zo staat in het persbericht. Internationalisatie is dan ook essentieel volgens Dieter Debels, CEO bij RetailSonar. “Onze oplossingen zijn op dit moment beschikbaar in 14 Europese landen. Daar komt jaarlijks data uit nieuwe landen bij. We zijn met stip marktleider in de Benelux en hebben daarnaast ook al flink wat tevreden Franse klanten. We zien Frankrijk als één van onze belangrijkste groeimarkten. Om onze ambities waar te maken zochten we naar een geschikte overname-partner”, aldus Debels in het persbericht.

RetailSonar helpt retailers met het maken van de juiste locatiebeslissingen. Bedrijven als Plus, Intratuin, Leen Bakker, Decathlon en Adecco maken al gebruik van de scale-up.