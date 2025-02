Groeiversnelling: Satisfy haalt 11,3 miljoen euro op in financieringsronde

Satisfy heeft onlangs 11,3 miljoen euro opgehaald in een Serie B-financieringsronde. De Franse hardloopspecialist wil nu verder groeien in zijn kernmarkten.

De investering is bedoeld om de internationale aanwezigheid te versterken, aldus Satisfy. Het doel is om verder te groeien in de Verenigde Staten en Zuid-Korea, de belangrijkste directe verkoopmarkten van het merk, en om partnerships uit te breiden in belangrijke wholesale-markten zoals Groot-Brittannië, Italië, Japan en Scandinavië.

Bestaande minderheidsinvesteerders, waaronder de Franse bank Bpifrance via haar fonds French Touch Capital, hebben opnieuw deelgenomen.

"Deze financiering markeert een cruciale mijlpaal in de ontwikkeling van Satisfy", verklaarde CEO Antoine Auvinet van Satisfy. "Het weerspiegelt het vertrouwen van onze langdurige partners en de relevantie van onze visie: hardlopen heruitvinden door 'cultuur' te combineren met performance."

Auvinet leidt het merk, opgericht in 2015 door creatief directeur Brice Partouche, sinds november. Hij brengt omnichannel-ervaring mee van de Franse merken Sézane en Celine.

In het onlangs afgesloten boekjaar 2024 behaalde Satisfy een omzet van ongeveer 11 miljoen euro, tegenover 5,5 miljoen euro in het voorgaande jaar.