Experts: Zo kun je je e-commerce perfectioneren

Valencia - Eén van de lessen die de modeindustrie heeft geleerd van deze pandemie, is dat de digitale wereld niet mag worden onderschat. Door de quarantaine in vele landen, waren modebedrijven genoodzaakt zich tot het enige beschikbare kanaal, online, te wenden. Voor merken is het nu de tijd om een gevoel van gemeenschap te creëren, transparant te zijn en waarde toe te voegen in het leven van de consument. Dat vertelden trenddeskundigen Francesca Tur en Berta Segura in de live talk ‘Contemporary Complexities’, uitgezonden door Be More, het contentkanaal dat wordt gepromoot door Barreira A+D (school voor kunst en design in Valencia, red.).

Het is geen verrassing dat in deze ongewone situatie, waarin men zoveel mogelijk thuis moet blijven, sociale netwerken en e-commerce de hoofdrol spelen . Uit het rapport ‘Deep dive into consumer Covid-19 take on fashion’ van internationaal platform Tagwalk, blijkt dat 55 procent van de ondervraagden mode items blijft kopen via het internet. Een trend die zich nog lang zal blijven voortzetten, en daarom moeten zowel winkeliers als merken die niet over een goede e-store beschikken zo snel mogelijk aan de slag. Voor degenen die de digitale omgeving nog in overweging nemen, delen zes experts e-commerce tips.

Denk altijd aan de klant

Volgens Benjamin Delhommeau, general manager van La Redoute in Spanje, is het voor goede e-commerce van belang om “altijd rekening te houden met de klant en al zijn of haar acties”. “Om een veilige en eenvoudige ervaring aan te bieden.” Daarbij is transparantie, met name bij alles wat met logistiek te maken heeft, van grote waarde. “Betaling, levering van producten, gegevensbescherming en klantenservice moeten allemaal gegarandeerd zijn,” aldus Delhommeau.

Genereer content die de consument inspireert

Isabela García Moreno is afkomstig uit Valencia, maar heeft zeven jaar lang als modestyliste gewerkt bij Net-a-Porter’s Creative Production Studio in Londen. In vijf jaar tijd leerde ze van de besten. Ze vertelt tegenover FashionUnited: “Er zijn tegenwoordig zoveel e-stores, en om te overleven is het belangrijk om jezelf te onderscheiden van de concurrentie en iets nieuws aan te bieden. Iedere online winkel moet vanaf de start een virtuele gemeenschap creëren via social media en content genereren die de consument inspireert.” Ze vat deze doelstelling samen als: “Investering in branding en digitale marketing; inspiratie creëren en een levensstijl verkopen middels digitale content; en exclusieve producten en samenwerkingen aanbieden.”

Creëer een community

Voor Vestiaire Collective, een toonaangevend tweedehands luxe mode platform, is het essentieel om “een hoog niveau van personalisatie en sociale interactie te garanderen”. Volgens Vestiaire Collective’s medeoprichter Fanny Moizant is het absoluut noodzakelijk om een “aantrekkelijk platform te hebben waar klanten naar terug willen blijven komen”. Het werk houdt hier echter niet op, want ook het zoeken naar en integreren van nieuwe functies is aan de orde van de dag. Afgelopen maand lanceerde Vestiaire Collective ‘Fashion Should Feel Good’, een duurzaamheidskanaal waarop het platform “wekelijkse verzorgingstips deelt met de gemeenschap en we lanceerden onze ‘Wardrobe Reality Check’-challenge om modeliefhebbers te stimuleren om de milieu-impact van hun kledingkeuzes te overwegen,” aldus Moizant.

Een stylist is cruciaal

Raquel Costa is freelance stylist en werkte voor de e-commercesites van diverse modemerken, waaronder Wild Pony, Compañía Fantástica, MaryPaz, Q2, Myshoplist, Noble Donkey en Ysabel Mora. “Merken moeten er rekening mee houden dat mensen steeds meer via e-commerce consumeren en dat de foto’s in webwinkels creatiever moeten zijn,” zegt hij. Zijn ervaring leerde hem echter dat labels zich hier steeds bewuster van zijn en de reden ervan is voordehandliggend: “In de huidige tijd, waarin we zoveel beelden per seconde zien, zijn retailers die echt een effect hebben en ons doen verlangen naar het product, degenen die onze aandacht trekken,” voegt Costa eraan toe.

Maar welke rol speelt dit in een online bedrijf? “Het is verantwoordelijk voor het beeld dat door het web wordt getoond en voor een productpresentatie die aantrekkelijk is voor consumenten. We zoeken iedere dag naar inspirerende referenties en we werken op een set met een team van creatieve mensen om foto’s te maken van looks die door elke stylist in de showroom zijn gemaakt. Het belangrijkste verschil is dat het doel van hun werk commerciëler is dat dat van een traditionele mediastylist,” legt styliste Isabela García Moreno uit.

Zijn modezoekmachines de toekomst?

Opnieuw kijkend naar Tagwalk’s onderzoek onder 58.000 mensen, wordt duidelijk dat multibrandplatforms zoals Asos, Net-a-Porter en Matchesfashion bovenaan de lijst als meest populaire digitale winkels. Waarom? “Kortingen, snelle verzending, gevarieerde opties en zorgvuldige selectie”, zijn de belangrijkste redenen. Rocío Lumbreras en Patricia de Juan, oprichters van de Spaanse zoekmachine Drestip, zijn hierover duidelijk: “zoekmachines zijn het heden en de toekomst, aangezien ze een erg gemakkelijke en vooral extreem snelle manier zijn waarop gebruikers kunnen zoeken. Door middel van één of meer kernwoorden en een klik, verschijnen resultaten van verschillende stijlen en prijzen.”

Naast praktische voordelen zoals tijdsbesparing en een snelle en intuïtieve gebruikerservaring, benadrukken de experts andere kwalitatieve aspecten zoals “de mogelijkheid om nieuwe modewebsites te ontdekken, en dus niet alleen toevlucht te nemen tot de sites die we kennen of aanbevelen”. En je hoeft alleen maar naar de cijfers te kijken om te zien dat Rocío en Patricia weten waar ze het over hebben. In slechts drie jaar tijd zijn ze uitgegroeid van 93 naar 300 merken en winkels, waaronder de gigant El Corte Inglés. De groei van bijna 1.700 procent van het aantal kliks naar dit platform bevestigt dat het een nationale leider is geworden.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited ES. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.