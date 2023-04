Express en WHP nemen herenmodemerk Bonobos over van Walmart

WHP Global en Express Inc (EPXR) hebben een definitieve overeenkomst gesloten met Walmart om het herenmodemerk Bonobos over te nemen voor een bedrag van 75 miljoen dollar (68,3 miljoen euro).

Het bedrijf schreef in een persbericht dat WHP Global het merk Bonobos overneemt voor een bedrag van 50 miljoen dollar (45,5 miljoen euro), EXPR neemt de operationele activa over, samen met de bijbehorende verplichtingen van de Bonobos-activiteiten voor 25 miljoen dollar (22,8 miljoen euro).

“Bonobos levert een dubbelcijferige omzetgroei en we zijn van plan die groei voort te zetten terwijl we ook operationele voordelen en andere mogelijkheden realiseren”, zei EXPR chief executive officer, Tim Baxter, in een verklaring.

“Dit is een aantrekkelijke aanvulling op onze merkenportefeuille en ik verwacht dat de transactie een positief effect zal hebben op het bedrijfsresultaat en de vrije kasstroom in het boekjaar 2023”, zei hij.

Bonobos is een herenmode- en accessoiremerk dat in 2007 is opgericht en in 2017 door Walmart werd overgenomen.

Eerste overname onder nieuw partnerschap

WHP Global voorzitter en CEO, Yehuda Shmidman zei: “Bonobos is een ideale eerste overname voor onze nieuwe samenwerking met EXPR en zal een geweldige aanvulling zijn op ons modesegment. Na de overname zal het portfolio van WHP Global meer dan tien krachtige consumentenmerken omvatten die een totale omzet van 7 miljard dollar (6,4 miljard euro) bereiken.”

Bonobos CEO John Hutchison wordt voorzitter van het merk en zal na de transactie rapporteren aan Tim Baxter. Bonobos blijft opereren vanuit het hoofdkantoor in New York, Amerika.

Hutchison zei: “Dit is een spannend moment voor Bonobos nu we de volgende groeifase ingaan. We zijn geboren als digitaal merk en zijn van plan onze kracht in e-commerce en klantenbinding te versterken, gebruik te maken van EXPR’s expertise in omnichannel retailing en op te schalen via WHP Global’s partnerschappen in licenties en distributie.”

Moelis & Company LLC treedt op als financieel adviseur en Kirkland & Ellis LLP treedt op als juridisch adviseur van EXPR bij deze transactie. Goodwin Procter LLP treedt op als juridisch adviseur van WHP Global.