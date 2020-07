Fabienne Chapot past strategie aan: nieuwe collectie flow en partnerprogramma

Fabienne Chapot gaat de bedrijfsvoering aanpassen. Het merk van de gelijknamige oprichter gaat voor een flexibelere opzet als het gaat om de collecties en het samenwerken met retailpartners, zo vertelt Chapot telefonisch aan FashionUnited.

Chapot meldt dat het bedrijf altijd al wel dacht aan het veranderen van het ritme van het merk. “We hebben vaak gedacht: ‘Zou het niet lekker zijn als we ruimte hebben voor in season productie om net nog een nieuwe print of nieuwe items toe te voegen’,” zo vertelt ze. “Je zit dan in een je dagelijkse ritme, maar we hebben nu het idee ‘it’s now or never’.” De coronacrisis zorgde voor de tijd, ruimte en boven alles realisatie dat het anders moet en kan. Het merk kon natuurlijk er niet omheen dat er in de retail en bij hun partners veel onzekerheid is op dit moment. “Dus hoe zorg je ervoor dat zij optimaal kunnen verkopen maar dat de risico’s tussen het merk en de partner verdeeld?” zo luidde de vraag bij het merk. “We kiezen ervoor om in deze periode te gaan voor aanpassing en vernieuwing. Minder verspilling en nog flexibeler inspelen op wat de markt vraagt.” De verandering gaat al per SS21 in.

Fabienne Chapot biedt nu twee voorverkoopmomenten aan, in plaats van vier zoals het vroeger was. Per inkoopseizoen biedt het merk nu vijf chapters aan. Het eerste chapter per inkoopseizoen is de pre-collectie, de tweede tot en met vierde is de spring-summer of fall-winter collectie en het vijfde hoofdstuk is high-summer in het geval van SS21. Bij de voorverkoop biedt Chapot een marge van 3.0 aan, bij nabestellingen in het seizoen 2.5. Daarnaast zal het merk ook gaan werken met flash collecties, waarbij het marge ook 2.5 is. “Wij nemen hier volledig het risico op.” Hierdoor kan Fabienne Chapot inspelen op wat wellicht nog ontbreekt in de leveringen en waar de retailers behoefte aan hebben. Deze collecties bestaan uit bestselling styles in nieuwe prints en ontwerpen die de hoofd collectie aanvullen. “Hiermee spelen we op korte termijn in op de behoefte in de markt.” De collecties zijn direct leverbaar en gelimiteerd. “We zien dat nabestellen en in het seizoen produceren een beweging is waar de retail steeds meer naar toe gaat,’ aldus Chapot tijdens het telefoongesprek. “Het wordt vooraf steeds moeilijker om alles te bedenken.”

Verandering bij Fabienne Chapot: nieuwe strategie voor collecties en retailpartners

Om de flow van de collecties aan te passen moest de gehele supply chain van Fabienne Chapot aangepast worden, zo vertelt Chapot. Dit had nogal wat voeten in de aarde om alle leveranciers en producenten te bereiken, maar het is gelukt, vertelt ze blij. De productieketen is dan ook helemaal klaargestoomd voor snelle repeat orders. Op deze manier wil het een nog betere partner zijn voor retailers.

Al met al is het ook voor het merk een spannende tijd geweest. Toen de intelligente lockdown werd afgekondigd was het moeilijk te voorspellen wat er zou gaan gebeuren. De winkels van Fabienne Chapot gingen tijdelijk dicht en het bedrijf begon meteen met het maken van diverse scenario’s. Dat het merk een trouwe fanbase heeft werd opnieuw bevestigd, zo komt naar voren uit het gesprek met Chapot. Online werd de collectie nog steeds goed verkocht, de klant weet het merk altijd te vinden. Fabienne Chapot heeft altijd al een duidelijk merk DNA gehad, waardoor een trouwe schare aan fans is ontstaan de afgelopen jaren. Voor Chapot is deze periode dan ook opnieuw een bevestiging geweest van de richting die ze heeft gekozen. “Dat we nog sterker bij het DNA willen blijven, leer ik hier ook weer uit. De collectie wordt sterker en herkenbaarder dan ooit. Je moet onderscheidend blijven en vooral niet gaan doen wat anderen doen.” Chapot speelt al niet echt op trends in, maar zegt nu nog minder op vluchtige trends in te zullen spelen.

“We denken dat deze manier van werken voor alle partijen betere resultaten levert. Een betere doorverkoop omdat je in het seizoen flexibel kunt schakelen, we komen de partners tegemoet want het is toch coronacrisis en je wil het risico verspreiden en omdat we op deze manier minder verspilling krijgen.”

Campagnebeeld: SS21 via Fabienne Chapot