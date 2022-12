Fabriek New Optimist opent 23 maart, merk gaat ook verkopen bij De Bijenkorf in Amsterdam

In juli dit jaar maakten de oprichters van het Nederlandse kledingmerk New Optimist bekend een eigen fabriek te zullen openen in Amsterdam. Inmiddels is de openingsdatum bekend: op 23 maart ontsluiten de deuren van de No-Kledingfabriek, zoals de faciliteit gaat heten. Dat is te lezen in een bericht van New Optimist op Instagram.

De fabriek komt in een voormalig schoolgebouw aan de Rombout Hogerbeetsstraat in Amsterdam-West. Daar krijgt het merk drie lokalen, een gymzaal en een kantoor tot zijn beschikking, zo vertelde medeoprichter Xander Slager in juli tijdens een interview. Daar komen de teams van New Optimist, die nu werken in het atelier aan de Bilderdijkstraat en in de sociale werkplaats in Zaandam, bij elkaar. Op de driehonderd vierkante meter die het label dan ter beschikking staat kan de productie worden uitgebreid en kunnen activiteiten worden georganiseerd voor publiek.

Het atelier annex verkooppunt aan de Bilderdijkstraat gaat New Optimist verlaten. De ruimte wordt momenteel te huur aangeboden, zo laat Slager via LinkedIn weten.

Behalve in de eigen winkel wordt New Optimist momenteel verkocht bij circa twintig andere boetieks in Nederland. Vanaf 20 februari is het merk ook in De Bijenkorf in Amsterdam te vinden, in een tijdelijke pop-up shop.