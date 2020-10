Faillissement over Wibra België uitgesproken

Nadat het plan van Wibra België gisteren niet door de ondernemingsbank is goedgekeurd is het faillissement aangevraagd en uitgesproken over de keten. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. De directie blijft hoop houden voor een toekomst met een deel van de winkels en gaat in overleg met de curatoren over wat mogelijk is.

Wibra België diende eerder een voorstel in voor de overname van 36 van de winkels. Dit voorstel werd door de ondernemingsbank afgekeurd waardoor er volgens de directie geen andere optie was dan het faillissement aan te vragen. “Het faillissement betekent echter niet het einde van Wibra in België. Het blijft de bedoeling van de onderneming om een doorstart te kunnen maken, met behoud van zoveel mogelijk jobs,” aldus het persbericht.

Het bedrijf hoopt alle medewerkers in de komende dagen te kunnen informeren over hun persoonlijke situatie. Dit is wel onder het voorbehoud dat er tot een snel akkoord met de curatoren gekomen kan worden.