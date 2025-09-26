‘Faillissement Van Lier had voorkomen kunnen worden’

Het faillissement en de snelle doorstart van schoenenmerk Van Lier roepen vragen op. Nog voor het faillissement had het bedrijf diverse biedingen om gered te worden, zo meldt RTLZ op basis van bronnen en eigen onderzoek.

Zo zouden er biedingen zijn binnengekomen van ondernemer Bart Hullegie en keten Nelson. Die werden echter afgewezen waarop diverse bv’s van Van Lier in augustus failliet gingen. Een week later werd een doorstart gemaakt en bleef oud-eigenaar Geert van Spaendonk betrokken als kleinaandeelhouder.

Een woordvoerder van Van Spaendonck laat aan RTLZ weten dat er geen biedingen waren voorafgaand aan het faillissement waar hij op in kon gaan. Zo werd een bieding afgewezen door de bank en eiste een andere partij exclusiviteit zonder een bindend aanbod te doen. Bronnen melden echter tegen RTLZ dat ze vermoeden dat voor de oud-eigenaar een faillissement aantrekkelijker was omdat hij dan als klein aandeelhouder en hoofd design kon aanblijven.

Zoals altijd is het de taak van de curator om te onderzoeken hoe een faillissement tot stand is gekomen en of er dubieus is gehandeld. Hiervan zal de curator verslag doen in de faillissementsverslagen.