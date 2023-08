Faillissement voor De Jong Shoes B.V.

De Jong Shoes B.V., een schoenenimporteur, is op 8 augustus failliet verklaard door de rechtbank in Noord-Holland, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Meneer M.A. Le Belle is aangesteld als curator.

Wat de oorzaak van het faillissement is, is niet bekend. Op het moment van schrijven is de website nog live.

De Jong Shoes B.V. is een familiebedrijf en werd opgericht in 1982 door meneer en mevrouw De Jong. De twee opereerden vanuit hun woonhuis, maar kochten al snel een bedrijfspand in Heiloo. In 1993 trad Sven Faust, de schoonzoon, in dienst die nu aan het roer staat van het bedrijf.

De schoenenimporteur bevindt zich in Alkmaar en heeft voornamelijk groothandels, grootwinkelbedrijven en bekende schoenenwinkels in Nederland en landen binnen Europa als klant. De Jong Shoes heeft een breed aanbod; van werkschoenen tot pantoffels en van snowboots tot slippers en sandalen voor dames, heren en kinderen. Naast het standaardassortiment biedt het bedrijf ook private label producten aan. De productie vindt plaats in China. De Jong Shoes heeft bovendien ‘goede contacten’ met fabrieken in Italië, zo staat op de website.