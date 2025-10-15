Faillissement voor Elvy Fashion B.V. uit Lijnden

De rechtbank in Noord-Holland heeft op 15 oktober het bedrijf Elvy Fashion B.V. uit Lijnden failliet verklaard. Dat is te lezen op Faillissementsdossier.nl. H. Oomen is aangesteld als curator.

Het bedrijf Elvy Fashion is een groothandel in modeartikelen. Het merk brengt leren riemen en tassen op de markt. Op Linkedin meldt het bedrijf ruim zeshonderd verkooppunten in Europa te hebben. In Nederland wordt Elvy lederwaren verkocht bij retailers als Omoda, Jansen Noy, Bol en Piet Zoomers.

FashionUnited heeft contact opgenomen met de curator. Dit bericht wordt aangevuld indien er aanvullende informatie wordt verstrekt.

Elvy is opgericht in 2015 door Laura Vlasblom. Het lederwarenmerk bevindt zich in het middensegment, de meeste riemen kosten 34,99 of 39,99 per stuk.