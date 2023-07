Faillissement voor Kinderkleding Groep B.V.

Het Tilburgse Kinderkleding Groep B.V. is op 4 juli failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Steven van Kerkhof, gespecialiseerde in het ondernemingsrecht bij MannaertsAppels Advocaten, is aangesteld als curator.

Wat de reden van het faillissement is, is nog niet bekend. FashionUnited heeft contact opgenomen met de curator voor meer informatie.

Kinderkleding Groep B.V. wordt gezien als een van de grootste kinderkledingspelers in Nederland. Het bedrijf had diverse webshops op zijn naam staan, waaronder Kinderkledingtekoop.nl, Happybee.nl, Babyenkids.nl, en Kinderkleding.nl. Alle webshops staan al op zwart.

Na de overname van Kinderkledingtekoop.nl, Happybee.nl, Babyenkids.nl en Kinderkleding.nl in 2015, opende het in 2017 ‘de grootste fysieke kinderkledingwinkel van Nederland’ onder de naam ‘The Kids Republic’, zo schreef Kids Fashion Mag. De winkel bevond zich in Bilthoven en telde ruim duizend vierkante meter. In de winkel waren ruim honderd merken te verkrijgen, waaronder Vingino, Retour, Z8 en Vesper.

In 2020 besloot The Kids Republic online verder te gaan en de fysieke winkel te sluiten. Bij het verlopen van het huurcontract was er geen mogelijkheid voor een eventuele huurprijsherziening, aldus Kids Fashion Mag. De Bilthovense winkel draaide namelijk maar drie procent van de totale groepsomzet. Daarnaast had het ook een winkel in Tilburg: ‘t Elfje. Deze winkel sloot in 2018 haar deuren nadat het niet meer winstgevend was.