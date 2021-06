Fair Wear Foundation maakt klachtenmechanisme voor kledingarbeiders toegankelijker

De Fair Wear Foundation, het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en het Duitse Partnership for Sustainable Textiles gaan samenwerken. Samen willen zij een klachtenmechanisme voor kledingarbeiders toegankelijker maken. Het is voor het eerst dat merken die niet lid zijn van de Fair Wear Foundation toegang krijgen tot de klachtenhulpijnen van de organisatie, zo is te lezen in een persbericht.

Al 130 leden van de Fair Wear Foundation maken gebruik van het klachtenmechanisme maar door de samenwerking met de Nederlandse en Duitse kledingconvenanten sluiten ook Hema, G-Star, s.Oliver Group, Esprit en Seidensticker zich aan bij het mechanisme. De merken kunnen vanaf nu gebruik maken van het klachtenmechanisme in kledingfabrieken in Vietnam en India, zo is te lezen in het bericht. De nieuwe merken zijn of lid van het Duitse PST of het Nederlandse CKT. Kledingarbeiders in de toeleveringsketens van de merken krijgen toegang tot de klachtenhulplijnen. Wanneer zij vinden dat hun rechten worden geschonden, of wanneer anderen dit zien gebeuren, kunnen ze een klacht indienen. Merken gaan vervolgens samen met de fabriek aan de slag om te proberen het probleem op te lossen.

De klachtenhulpijn moet ervoor zorgen dat werknemers gemakkelijk en veilig hun zorgen kunnen uiten. De Fair Wear Foundation doet op zijn beurt publiekelijk verslag van binnenkomende klachten en de afhandeling daarvan. De klachtenhulplijn is volgens de organisatie nog belangrijker in de tijd van covid-19 omdat het voor merken moeilijker is om fabrieken te bezoeken op dit moment.

De drie partijen geven aan na verloop van tijd het gebruik van de Fair Wear-hulplijnen te evalueren en te bekijken of het mogelijk is een breed gedragen gezamenlijk systeem op te zetten.