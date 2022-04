Londen - Luxe modeplatform Farfetch investeert in de Amerikaanse retailer Neiman Marcus Group (NMG) als onderdeel van een nieuw wereldwijd strategisch partnerschap tussen de twee bedrijven. Dat is bekendgemaakt middels een persbericht.

Farfetch zei dat het een minderheidsinvestering van maximaal 200 miljoen dollar in NMG zal doen. Het bedrijf sluit zich hiermee aan bij bestaande investeerders, waaronder PIMCO, Davidson Kempner Capital Management, en Sixth Street.

"Ik geloof dat de Amerikaanse luxemarkt zich op een omslagpunt bevindt," zei José Neves, de oprichter en CEO van Farfetch in het bericht. Hij zei dat de VS weliswaar "een langdurige bron van groei voor de luxe-industrie" blijkt te zijn, maar dat bedrijven "hun digitale capaciteiten aanzienlijk zullen moeten upgraden" om voorop te blijven lopen in de concurrerende ruimte.

"Deze samenwerking gaat over het revolutioneren van het luxelandschap wereldwijd, zowel online als offline, door het combineren van NMG's iconische aanwezigheid in de VS en de visie en technologie van Farfetch Luxury New Retail," zei Neves.

Farfetch en NMG kondigen samenwerking aan

NMG zei dat het de investering zal gebruiken om verdere groei en innovatie te versnellen door middel van investeringen in technologie en digitale mogelijkheden.

Daarnaast zal de samenwerking ertoe leiden dat NMG Farfetch Platform Solutions (FPS) gebruikt om de website en mobiele applicatie van NMG's Bergdorf Goodman merk krachtiger te maken en een nieuw platform te bieden.

Geoffroy van Raemdonck, CEO van Neiman Marcus Group, zegt: "[Neves] en het hele Farfetch-team hebben een best-in-class technologieplatform gebouwd en zijn de ideale partner om ons te helpen Bergdorf Goodman te laten groeien tot een nog sterkere digitale luxe retailer op wereldschaal.

"De investering van Farfetch toont hun vertrouwen in onze omnichannel strategie, en we kijken ernaar uit om met Farfetch samen te werken om de luxe klantervaring te blijven revolutioneren en waarde te leveren aan al onze stakeholders."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.