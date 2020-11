Farfetch kondigt grote samenwerking met Alibaba en Richemont aan

De Chinese e-tailer Alibaba en de Zwitserse luxegroep Richemont, twee grote namen in de mode-industrie, hebben 1,1 miljard dollar geïnvesteerd in het Londense modeplatform Farfetch, in een poging om zijn aanwezigheid in China te vergroten.

Voor de samenwerking zal Alibaba de luxe winkelkanalen van Farfetch lanceren op zijn Tmall Luxury Pavilion en Luxury Soho. Alibaba en Richemont gaan ook allebei investeren in de nieuw gevormde joint venture Farfetch China. De stap is een belangrijke stap voor Farfetch en zal het platform van de e-tailer uitbreiden naar Alibaba’s 757 miljoen consumenten.Na het nieuws stegen de aandelen van Farfetch met 9 procent.

Als onderdeel van het partnerschap zullen Alibaba en Richemont elk 300 miljoen dollar investeren in privé converteerbare obligaties uitgegeven door Farfetch Limited, evenals 250 miljoen dollar elk in Farfetch China, waarbij ze een gecombineerd belang van 25 procent nemen in de nieuwe joint venture die Farfetch’s omvat.

De twee modegiganten hebben ook een optie om nog eens 24 procent van Farfetch China te kopen na het derde jaar van de oprichting van de joint venture.

Farfetch verzekert poging tot expansie in China

“Deze aankondiging is een belangrijke stap in onze missie om de curatoren, makers en consumenten van de luxe mode-industrie met elkaar in contact te brengen”, zei Farfetch CEO en oprichter José Neves in een verklaring. “De investering van 1,15 miljard dollar in Farfetch van Alibaba Group, Richemont en Artemis is een sterke bevestiging van onze positie als het wereldwijde platform voor luxe.

“De nieuwe samenwerking met Alibaba Group en Richemont breiden de strategie van Farfetch uit om de digitale transformatie in de luxe-industrie te stimuleren, die is versneld door de uitdagingen van de Covid-19-pandemie. Het Luxury New Retail-initiatief zal manieren vinden waarop we de industrie kunnen helpen met groeien en te gedijen in de post-Covid-wereld.”

Afzonderlijk heeft Artemis, de houdstermaatschappij van het Franse luxe conglomeraat Kering, ermee ingestemd om zijn bestaande investering in Farfetch te vergroten met een aankoop van 50 miljoen dollar van de gewone aandelen van Farfetch.

Dit artikel is geschreven door Huw Hughes en vertaald door Georgia Oost

Beeld: Farfetch Website