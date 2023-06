Farfetch Limited ondersteunt omnichannel-logistiek met opening magazijnen in Limburg

Farfetch Limited, het wereldwijde platform voor luxe mode, breidt zijn samenwerking met GXO Logistics uit en opent twee gekoppelde magazijnen in het Zuid-Hollandse Limburg, dat meldt GXO Logistics dinsdag in een persbericht.

In totaal openen GXO en Farfetch een magazijnruimte van 40 duizend vierkante meter en levert het logistiekbedrijf diensten op het gebied van inslag, opslag, orderverzamelen, verpakken en verzenden voor de business-to-business- en business-to-consumer-activiteiten van Farfetch. Bovendien verwerkt GXO ook retourverzendingen in de nieuwe magazijnruimte.

Voor de nieuwe magazijnen werden ruim vijfhonderd medewerkers aangenomen. “Dit geeft een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in de regio en later in het jaar verwacht GXO te beginnen met het toevoegen van automatisering om de efficiëntie te verbeteren en de algemene veiligheid nog verder te verhogen”, aldus GXO in het persbericht.

GXO werkt samen met retailers in de ‘massamarkt’, pure e-tailers, luxemerken, speciaalzaken en direct-to-consumer-fabrikanten.