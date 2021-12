Farfetch neemt resale-platform Luxclusif over

Farfetch bouwt zijn resale-capaciteiten uit. De online retailer van luxemode is de nieuwe eigenaar is van resale-platform Luxclusif, zo blijkt uit een persbericht van Farfetch.

Farfetch is bezig met het uitbreiden van haar categorie tweedehands producten. Daarvoor is Luxclusif een belangrijke partner. Luxclusif is een tech- en datagedreven B2B-platform dat de in- en verkoop van tweedehands luxemode faciliteert en daarbij bruggen slaat tussen veilingen, retailers, webplatforms en winkels. Met Luxclusif wil Farfetch werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologische tools en service-functies, zoals geautomatiseerde prijsbepaling, en haar tweedehandsplatform ‘Second Life’ verder uitbreiden. Luxclusif valt straks onder Farfetch Platform Solutions, de tech-tak van Farfetch die in 2015 werd opgericht.

Farfetch werkt in het kader van Second Life al enkele jaren met Luxclusif, dat voor Farfetch de authenticatie, prijsstelling en de doorverkoop van tweedehands tassen mogelijk maakte. Na de overname zal Luxclusif verantwoordelijk zijn voor alle operaties van Second Life en het platform verder uitbouwen. Daarnaast blijft Luxclusif via Farfetch Platform Solutions samenwerken met andere partners uit de luxemode-industrie.

“De markt voor tweedehands producten groeit enorm snel en wordt steeds belangrijker voor consumenten van luxeproducten en voor de luxemode-industrie als geheel”, aldus Giorgio Belloli, commercieel directeur en hoofd duurzaamheid bij Farfetch, in het persbericht. “Luxclusif zal ons helpen om onze mogelijkheden en ons bereik op dit vlak te vergroten.”