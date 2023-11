Farfetch overweegt verder te gaan als particulier, Richemont bekijkt YNAP-deal opnieuw

E-commercegigant Farfetch overweegt naar verluidt een mogelijk bod om het bedrijf van de beurs te halen en het particulier te maken, nu de druk op de aandelen aanhoudt.

Volgens The Telegraph, die het nieuws in eerste instantie meldde, wordt gespeculeerd dat een dergelijke stap zeer binnenkort zal plaatsvinden. Farfetch weigerde commentaar te geven op het bericht, maar kondigde later aan dat het de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal, die gepland stonden voor woensdag, zou uitstellen.

Chief executive José Neves is naar verluidt in gesprek met bankiers en aandeelhouders over de mogelijkheid van een schrapping van de beursnotering, wat een snel einde zou betekenen voor het bedrijf op de New York Stock Exchange.

Sinds de eerste notering in 2018 zijn de aandelen van Farfetch met 80 procent gekelderd.

Het nieuws komt slechts een maand na de aankondiging dat mededingingsautoriteiten in Europa de beslissing van Farfetch om een belang van 47,5 procent in Yoox Net-a-Porter (YNAP) over te nemen van luxeconglomeraat Richemont hadden goedgekeurd.

Richemont bevestigt niet te investeren

De verkoop zou van YNAP een neutraal platform zonder controlerende aandeelhouder maken en zou het mogelijk laten overstappen naar Farfetch Platform Solutions als onderdeel van de Luxury New Retail-visie van de retailer.

Met de laatste berichten is een dergelijke deal echter in twijfel getrokken, waardoor Richemont zelf een verklaring heeft afgelegd over de speculatie.

De groep, die ook eigenaar is van onder andere Cartier, Chloé en Montblanc, bevestigde dat het op dit moment geen financiële verplichtingen heeft ten opzichte van Farfetch en voegde eraan toe dat "het niet van plan is om te lenen of te investeren" in het bedrijf.

Richemont merkte op dat het de situatie in de gaten zal houden, inclusief "het herzien van haar opties met betrekking tot haar afspraken met Farfetch", aangezien de overname onderworpen blijft aan bepaalde voorwaarden.

Daarnaast werd bevestigd dat YNAP op dit moment geen Farfetch Platform Solutions heeft overgenomen en dat de retailer op zijn eigen platform blijft opereren.