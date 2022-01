Farfetch stapt in beauty en neemt beautyretailer Violet Grey over

Farfetch breidt zijn beautypropositie uit. De online retailer van luxemode is de nieuwe eigenaar is van de luxe beautyretailer Violet Grey, zo blijkt uit een persbericht van Farfetch. Welk bedrag met de overname is gemoeid, maakt het bedrijf niet bekend. De overname loopt alvast vooruit op de introductie van beauty op de Farfetch Marketplace, die later dit jaar gepland staat. Dit platform zal zich richten op millennials en Generatie Z.

Cassandra Grey, de oprichter van Violet Grey, zal de rol op zich nemen van wereldwijde adviseur voor het nieuwe beautyplatform. Daarnaast zal zij zich als medeoprichter van NNG Beauty richten op het uitrollen van nieuwe merken. Tevens is Grey voorzitter van Violet Grey en in die functie verantwoordelijk voor de algemene strategische en creatieve richting. Na voltooiing van de overname neemt Niten Kapadia, voorheen VP Operations bij Fartetch, de rol van Managing Director voor Violet Grey op zich.

Stephanie Phair, CCO bij Farfetch, schrijft in het persbericht dat de toevoeging Violet Grey en Cassandra Grey als nieuw teamlid een belangrijk onderdeel vormt van de algehele strategie. “Cassandra is een autoriteit in de schoonheidsindustrie en heeft een ongelooflijk, intuïtief begrip van waar beauty naartoe gaat en wat klanten willen.”