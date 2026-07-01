Farm Rio: Verkoop of beursgang?

Farm Rio is eigendom van Azzas 2154 en heeft een waarde van een miljard dollar. Daarmee overtreft het zijn moederbedrijf, dat momenteel een waarde heeft van 3,8 miljard real. Het merk uit Rio de Janeiro, bekend om zijn kleurrijke prints en elegante, casual stijl, is goed voor ongeveer 40 procent van de omzet van de groep.

Zoals eerder gemeld, heeft de Azzas-groep Morgan Stanley ingehuurd voor een mogelijke verkoop. Dit leidde vervolgens tot een stijging van de aandelen van de groep. Volgens de krant O Estado de S. Paulo wordt nu echter een beursgang (IPO) voor het merk in de Verenigde Staten overwogen.

Azzas 2154 heeft ook de advocatenkantoren Mattos Filho en Pinheiro Neto ingehuurd voor juridisch advies, terwijl de interne besprekingen gaande zijn. In beide gevallen (een verkoop of een beursgang) meldt de krant echter dat het merk onafhankelijk moet worden. Dit zou gebeuren via een proces dat in de bedrijfswereld bekendstaat als een ‘carve-out’, of een gedeeltelijke afsplitsing.

Tot nu toe heeft Azzas 2154 geen materiële informatie bekendgemaakt, behalve de aankondiging op 19 juni. De verklaring bevestigde de inhuur van de buitenlandse bank om strategieën met betrekking tot de activa van het merk te evalueren.

Het is vermeldenswaard dat Farm Rio internationaal uitbreidde met de lancering in New York in 2019. Sindsdien heeft Farm, zoals het in Brazilië bekendstaat, een aanwezigheid in 18 landen opgebouwd. Het merk toont een jaarlijkse groei met dubbele cijfers en een hoge winstgevendheid. In de volksmond kan Farm Rio worden beschouwd als het “kroonjuweel” van de Azzas-groep. Het merk is onder andere te koop bij Liberty London, De Bijenkorf en Deleye.

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