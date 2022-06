Fashion Climate Fund steekt 250 miljoen dollar in verduurzaming mode-industrie

De missie om de mode-industrie te verduurzamen wordt de komende jaren met minimaal 250 miljoen dollar (232,8 miljoen euro) extra ondersteund. Vandaag werd op de Global Fashion Summit in Kopenhagen, in aanwezigheid van FashionUnited, een nieuw fonds gepresenteerd van het Apparel Impact Institute (Aii). Het Fashion Climate Fund, zoals de naam luidt, wordt gesteund door Lululemon, de H&M Group, de H&M Foundation en de filantropische stichting The Schmidt Family Foundation.

Met het fonds wil Aii de komende jaren in totaal twee miljard dollar aan kapitaal inzamelen om de CO2-uitstoot van de mode-industrie voor 2030 met ten minste 45 procent terug te brengen. Wendy Schmidt, medeoprichter en president van The Schmidt Family Foundation, noemt het fonds tegenover WWD een ‘kritieke stap om toeleveranciers, ontwerpers, producenten en retailers aan te moedigen om samen te werken aan de reductie van afval en CO2-uitstoot in hun ketens, en om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun water- en energiegebruik’.

Als voorbeelden van projecten die daaraan kunnen bijdragen noemt Aii het ontwikkelen van warmtetechnologie die het verbranden van kolen kan vervangen, investeren in nieuwe materialen en landbouwtechnieken, en het ontwikkelen van software waarmee makkelijker en transparanter kan worden gerapporteerd over de milieu-impact van productieprocessen. Later dit jaar lanceert Aii een ‘Climate Solutions Portfolio’ waarin verschillende initiatieven voor CO2-reductie in de toeleveringsketen al online in kaart worden gebracht.

Het plan van het Fashion Climate Fund is gebaseerd op onderzoek van Aii zelf, het World Resources Institute, Global Fashion Agenda en Fashion for Good. Die laatste organisatie is tevens strategisch partner van het Fashion Climate Fund, samen met Textile Exchange en Solidaridad.