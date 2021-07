Fashion Cloud nieuwe eigenaar van Stockbase, partijen willen meer merken en retailers verbinden

B2B-platform Fashion Cloud neemt Stockbase over, zo meldt het in een persbericht. Stockbase is een online platform dat het voor modeleveranciers mogelijk maakt hun voorraad, en dan met name hun vrije voorraad, direct beschikbaar te stellen aan retailers.

De acquisitie is voor beide partijen een kans om ‘elkaars netwerk te gebruiken om meer merken en retailers met elkaar te verbinden’, zo is in het persbericht te lezen. Daarnaast zien Fashion Cloud en Stockbase mogelijkheden om ‘logistieke processen verder te automatiseren en integreren’.

“Wij geloven in een toekomst waar merken en retailers op zoveel mogelijk manieren slim samenwerken. Door onze netwerken te combineren is die toekomst dichterbij gekomen,” aldus David Schaap, mede-oprichter van Fashion Cloud. Stephan Bliek, oprichter van Stockbase, ziet dat Stockbase met de overname ‘in één keer een lang gekoesterde Europese footprint’ kan bereiken. Bliek zal geen actieve rol meer hebben in het bedrijf, zo blijkt uit het persbericht. Wel blijft hij nog meerdere jaren aan als ambassadeur.

Het uit Nederland afkomstige Fashion Cloud verbindt circa 15.000 retailers en 500 merken op haar online platform voor het uitwisselen van data en afbeeldingen, inkopen en bestellen. Het bedrijf heeft kantoren in Amsterdam, Hamburg, Denemarken, Frankrijk en Italië, en is tevens oprichter van de Europese digitale beurs Digital Fashion Week. Stockhouse, eveneens Nederlands, verbindt via het eigen online platform circa 200 merken met e-commerce-omgevingen. Merken kunnen hun productvoorraad en afbeeldingen uploaden om deze voor retailers te ontsluiten.