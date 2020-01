Fashion Cloud presenteert nieuwe Order-Area bij Euroshop

Fashion Cloud vereenvoudigt het bestelproces met een nieuwe mogelijkheden op haar platform. Naast OrderWriter, de app voor het eenvoudig invoeren van orders voor inkopers, en Clara, de app voor het plaatsen van re-orders op de sales vloer, lanceert Fashion Cloud een oplossing voor het plaatsen van bestellingen bij meerdere leveranciers, op haar webplatform.

Mede-oprichter René Schnellen gelooft dat Fashion Cloud goed op weg is naar Order 2.0: "We zien veel potentieel in de efficiëntere samenwerking tussen merken en retailers. We vereenvoudigen bestelprocessen; van pre-order in de showroom, tot re-order op de winkelvloer en daarom introduceren wij de nieuwe mogelijkheden op ons webplatform bij EuroShop ".

Orders plaatsen was nog nooit zo eenvoudig

Dankzij de integratie op het web platform, waarop al meer dan 7.000 retailers en 400+ merken uit 60+ landen zijn geregistreerd, stelt Fashion Cloud retailers in staat om in een vertrouwde omgeving te bestellen. Net als bij een B2B-shop, kunt u nu producten van verschillende leveranciers online bestellen. Retailers kunnen zoeken naar een specifiek merk of met behulp van zoekcriteria zoals artikelgroep, kleur, seizoen of totaal aantal artikelen, filteren over de leveranciers heen. Vervolgens is de order met slechts een druk op de knop besteld.

Bestellen op het Fashion Cloud platform is gratis voor retailers

Ondernemers hebben de mogelijkheid om zich gratis online te registreren en bestellingen te plaatsen. Merken zoals Fynch-Hatton, Alberto, Toni en Dstrezzed zijn al beschikbaar op het platform. Schnellen onthult dat in de komende weken andere merken zullen volgen, zoals Marc Cain, Betty Barclay, Tom Tailor, Olymp, Roy Robson en Gerry Weber.

Merken en retailers profiteren van het bestaande netwerk op het platform en optimaliseren tegelijkertijd bestelprocessen met hun leveranciers. Sommige leveranciers zijn van plan van hun eigen B2B-platform te veranderen en over te schakelen naar het Fashion Cloud platform.

Van pre-order tot re-order - één oplossing voor alle processen

Deze leverancier overkoepelende oplossing is daarom de perfecte aanvulling op de bestaande producten van Fashion Cloud: OrderWriter, de app voor inkopers, is de centrale oplossing voor orderinvoer. De app biedt een visueel en financieel overzicht tijdens het inkopen door middel van o.a. budget tracking en productafbeeldingen. Als het gewenste artikel van een klant ontbreekt, kan de verkoper de Clara-app gebruiken om de beschikbaarheid te controleren en de artikelen direct op de vloer opnieuw te bestellen. In combinatie met de nieuwe bestelmogelijkheden op het webplatform worden alle relevante gebieden behandeld - van pre-order tot re-order, van online tot offline.

Over Fashion Cloud

Fashion Cloud, Europa's toonaangevende B2B-platform voor de mode-industrie, heeft als visie een sterke en samenwerkende wholesale community. Beginnend met het content gedeelte, waarmee merken marketingmateriaal en productgegevens kunnen delen, richtte Fashion Cloud zich vorig jaar op het ondersteunen van bestelprocessen.