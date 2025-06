Fashion for Good en Arvind werken samen aan duurzamere textielfabrieken in India

Fashion for Good, het wereldwijde innovatieplatform dat een hub in Amsterdam heeft, lanceert samen met Arvind Limited, een van de grootste textielfabrikanten van India, een project voor duurzamere textielproductie in India. Het gezamenlijke initiatief, genaamd Future Forward Factories, richt zich op de verduurzaming van textielfabrieken. Het project bestaat uit twee hoofdonderdelen: de ontwikkeling van een blauwdruk voor duurzame textielproductie en, ten tweede, de bouw van een fysieke fabriek in India waarin deze innovatieve processen worden toegepast. De fabriek kan tot wel 93 procent minder broeikasgassen uitstoten dan conventionele productieprocessen, aldus het persbericht.

India is een belangrijk land voor de productie en export van textiel en kleding. Het behoort tot de grootste spelers in de wereldwijde textielindustrie en beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor de productie van garens, stoffen en kleding. Met miljoenen mensen werkzaam in de sector vormt India een essentieel knooppunt binnen de mondiale modeketen – met name in de Tier 2-fabrieken, waar verven, wassen en andere bewerkingsprocessen plaatsvinden. Juist deze fabrieken vormen een groot aandeel in de milieu-impact van de industrie.

“Met Future Forward Factories ondernemen we beslissende actie om transformatie te katalyseren door zowel kennisdeling als praktische implementatie,” aldus Katrin Ley, Managing Director van Fashion for Good. “Door een blauwdruk te ontwikkelen en samen met Arvind een fabriek te bouwen die Tier 2-uitdagingen aanpakt – waar een groot deel van de CO₂-uitstoot, water- en chemicaliëngebruik plaatsvindt – tonen we aan dat grootschalige verandering mogelijk is.”

Arvind Limited is een van de grootste textielfabrikanten van India en telt 42.000 medewerkers. Het bedrijf staat bekend als pionier op het gebied van duurzamere productieprocessen. Zo werkt Arvind aan verbeterd waterbeheer door waterloze applicaties en technologische toepassingen die chemicaliën tijdens het productieproces van kleding reduceren. Punit Lalbhai, vicevoorzitter van Arvind Limited, deelt in het persbericht: “Als leider in de textielsector is Arvind toegewijd aan het ontwikkelen van duurzame productiepraktijken. Met zowel een blauwdruk als een innovatieve faciliteit willen we laten zien dat deze technologieën op schaal toepasbaar zijn.”

Het initiatief gaat officieel van start tijdens de Global Fashion Summit 2025 in Kopenhagen. Future Forward Factories roept daarnaast andere leveranciers op om mee te doen. De blauwdruk is open-source. Dit betekent dat het in samenwerking verder aangepast kan worden. De open-source blauwdruk wordt in september 2025 openbaar gemaakt.