Fashion for Good en Textile Exchange publiceren gebruikersgids om traceerbaarheid binnen de textielindustrie te verbeteren

Vandaag lanceren Fashion for Good en Textile Exchange gezamenlijk 'The Textile Tracer Assessment'. Dit is een gedetailleerde gids van fysieke traceertechnologieën die van toepassing zijn op de toeleveringsketen van textiel, zo is in een persbericht te lezen. De beoordeling biedt 'belanghebbenden uit het mode-ecosysteem een overzicht om te evalueren en te bepalen welke traceertechnologieën het beste aansluiten bij hun duurzaamheids- en operationele behoeften', zo is te lezen in het persbericht. Traceertechnologieën zijn oplossingen waarbij de samenstelling en herkomst van vezels, materialen en eindproducten wordt geanalyseerd.

De gids beoordeelt veelbelovende traceertechnologieën die gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van traceerbaarheid in de textielindustrie. Het opschalen en verder implementeren van traceerbaarheidstechnologieën kan volgens het persbericht helpen om de belangrijkste uitdagingen voor de industrie op het gebied van traceerbaarheid aan te pakken en duurzaamheidsnormen en certificering te helpen verifiëren.

"De Textile Tracer Assessment biedt de textielindustrie, die duidelijkheid en richting zoekt om fysieke traceerbaarheidstechnologieën beter te begrijpen en te implementeren in hun toeleveringsketens, de broodnodige analyse en begeleiding", zo vertelt Katrin Ley, algemeen directeur bij Fashion for Good.

De huidige processen schieten tekort in de fysieke/materiaal authenticatie, wat kan leiden tot valse claims en de sourcing van vezels en materialen met ongecontroleerde milieurisico's, zo wordt in het persbericht uitgelegd.

Fashion for Good en Textile Exchange roepen alle aan de textielindustrie gerelateerde traceerbaarheidstechnologieën op om mee te doen aan het Textile Tracer Assessment, zodat nieuwe en bestaande technologieën en mogelijkheden kunnen worden geüpdatet en in de hele sector onder de aandacht kunnen worden gebracht.

Fashion for Good is een platform dat werd opgericht in 2017 en zich inzet voor innovatie op het gebied van duurzame mode. Hun missie is om het hele mode-ecosysteem samen te brengen en opnieuw na te denken over hoe mode wordt ontworpen, gemaakt, gedragen en hergebruikt.

Textile Exchange is een non-profitorganisatie die een reeks toonaangevende industriestandaarden ontwikkelt, beheert en promoot, die merken en detailhandelaars in staat stellen hun gebruik van vezels en -materialen te meten, beheren en volgen.