Fashion for Good lanceert initiatief voor het opschalen van polyester recycling

Duurzaam modeplatform Fashion for Good lanceert een nieuw textielproject om polyester recycling op te schalen. Dit meldt Fashion for Good in een persbericht. Met het Full Circle Textiles Project - Polyester, wil het bedrijf veelbelovende technologieën in de chemische recycling van polyester evalueren en opschalen en daarnaast financiering en afnameverplichtingen in de mode-industrie aanmoedigen.

Polyester is een van aardolie afgeleide synthetische vezel die niet op natuurlijke wijze in het milieu wordt afgebroken, en de productie van nieuwe vezels houdt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen van de mens in stand. Het materiaal neemt 52 procent van de wereldwijde vezelmarkt voor zijn rekening. Als meest voorkomende vezel ter wereld vertegenwoordigt polyester ook een aanzienlijk deel van de 73 procent van het textiel dat jaarlijks wordt gestort of verbrand. Chemische recycling is een belangrijke oplossing voor het afvalprobleem van polyester textiel.

Het Full Circle Textiles Proyect- Polyester is het eerste Full Circle Textiles project van Fashion For Good. Het bedrijf heeft hiervoor verschillende (merk)partners uit de mode-industrie zoals Adidas, C&A, Bestseller en hoofd-financierder Laudes Foundation, samengebracht, en daarnaast experts van over de hele wereld ingeschakeld op het gebied van chemische recycling van polyester. Het gaat onder meer om CuRe Technology, Garbo, gr3n en PerPETual, die in de loop van het 18 maanden durende project uit post-consument textielafval chemisch gerecycleerd polyester zullen produceren voor uiteindelijk gebruik in de productie van stoffen en kledingstukken. De output van de innovatoren uit de chemische sector zal worden beoordeeld en gekeurd door de deelnemende Fashion for Good-merkpartners en de partners uit de toeleveringsketen. Het doel van het project is het beoordelen van recycling technologieën en het opschalingspotentieel ervan om zo verdere uitvoerings-/afnameovereenkomsten te stimuleren voor chemische recycling in de industrie, en meer financiering voor de technologie te vinden.