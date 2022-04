Fashion for Good selecteert zeven bedrijven voor Asia Innovation Programme in 2022

Duurzame mode-organisatie Fashion for Good heeft zeven nieuwe bedrijven geselecteerd om deel te nemen aan het Asia Innovation Programme 2022. Dat is te lezen in een persbericht van Fashion for Good. Tijdens een negen maanden durend programma worden de zeven bedrijven ondersteund bij hun opschalingsproces.

De gekozen bedrijven zijn An Herbals (India), Fermentech Labs (India), Gaiacel (VS), Picvisa (Spanje), Sodhani Biotech (India), Ukhi Hemp Foundation (India) en Vaayu (Duitsland). Alle bedrijven ontwikkelen digitale technologieën die verandering teweeg kunnen brengen in de productie van mode in Azië. Zo werken An Herbals, Fermentech, Gaiacel en Sodhani aan vernieuwende processen voor de bewerking van natuurlijke vezels. Ukhi exploreert de mogelijkheden van de hennepvezel, Vaayu bouwt software om koolstofuitstoot te traceren en Picvisa werkt aan geautomatiseerde technologie voor het sorteren en scheiden van textiel.

Het Asia Innovation Programme vindt in 2022 voor de derde keer plaats. Binnen het programma worden de innovators door Fashion for Good gekoppeld aan partners in de industrie om hun groei te bevorderen. Priyanka Khanna, hoofd Aziatische expansie bij Fashion for Good, zegt ‘verheugd’ te zijn om met de bedrijven aan de slag te gaan. ‘Door hen een platform te bieden om te leren en te groeien, en hen in contact te brengen met toonaangevende spelers in de sector, biedt het programma de mogelijkheid om de implementatie van hun oplossingen in de toeleveringsketen op grote schaal.”