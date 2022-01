Fashion for Good start project om textielverwerking te verschuiven van nat naar droog

Het duurzame initiatief Fashion for Good heeft een nieuw consortiumproject gelanceerd, de D(r)ye Factory of the Future. Het doel ervan is de verschuiving van natte naar grotendeels droge verwerking te versnellen, aangezien textielverwerking verantwoordelijk is voor de hoogste uitstoot van broeikasgassen en het grootste water- en chemicaliënverbruik in de modewaardeketen. Het project brengt daarom verschillende innovaties op het gebied van textielvoorbehandeling en -kleuring samen die het potentieel hebben om de uitstoot met maximaal 89 procent te verminderen en het waterverbruik met 83 tot 95 procent terug te dringen.

Beeld: Fashion for Good

"Textielverwerking is de grootste veroorzaker van koolstofemissies in de toeleveringsketen en een verschuiving naar grotendeels droge verwerking is van cruciaal belang voor de weg naar netto nul. Gezien de onderlinge afhankelijkheid in de verwerkingsstadia, is een op zichzelf staande beoordeling van oplossingen niet voldoende. Door een combinatie van technologieën te valideren, kunnen we het volledige potentieel van die oplossingen ontsluiten. Daarom is dit project zo cruciaal," aldus Katrin Ley, algemeen directeur van Fashion for Good.

De D(r)ye Factory of the Future brengt merken en innovators samen

De D(r)ye Factory of the Future wordt opgezet door Fashion for Good en werkt samen met merken als Adidas, Kering, PVH Corp, Arvind Limited en Welspun India enerzijds, die een uitgebreide expertise in de textielsector inbrengen, en innovatoren zoals Alchemie Technologies, Deven Supercriticals, eCO2Dye, Grinp, Indigo Mill Designs, Imogo, Mtix en Stony Creek Colors anderzijds, om verschillende nieuwe technologieën samen te brengen met als doel de huidige verwerking, voorbehandeling, kleuring (verven en bedrukken) en afwerking van textiel in de modebevoorradingsketen te verstoren.

"De traditionele voorbehandeling, kleuring en afwerking, die in fase 2 van de toeleveringsketen plaatsvinden (zie onderstaande figuur), vinden vaak plaats in grote tanks of baden die enorme hoeveelheden energie, warmte en water vergen. Dit leidt tot de grootste uitstoot van broeikasgassen (52 procent) en bovendien komen er grote hoeveelheden giftige stoffen in het water terecht. Een van de belangrijkste manieren om de impact te verminderen is over te schakelen van natte processen naar grotendeels droge processen - innovatieve verwerkingstechnologieën die zeer weinig tot geen water en minder energie vereisen", legt Fashion for Good uit.

Beeld: Fashion for Good

Samenwerken voor meer impact

In tegenstelling tot een aantal innovaties op dit gebied die vaak los van elkaar worden onderzocht, werkt het D(r)ye Factory of the Future project samen met verschillende innovaties om een grotere impact te bereiken en de verschuiving naar duurzamere praktijken te versnellen. Bovendien zal het, na de initiële focus op innovaties in voorbehandeling en kleuring, oplossingen in combinatie testen om hun impact en potentieel om op te schalen in de modewaardeketen te valideren.

Concreet zullen de acht innovatoren samenwerken voor vijf verschillende materialen: katoen, polyester, mengsels, denim en wol. De geteste technologieën omvatten plasma- en laserbehandelingen, sproeiverven, superkritisch kooldioxide (CO2) en schuimverven. "De resultaten van de evaluaties en de volgende stappen voor de implementatie zullen eind 2022 in een rapport worden bekendgemaakt", belooft Fashion for Good. De partners van het initiatief zullen helpen bij de implementatie van de oplossingen die bij de geselecteerde fabrikanten zijn gevonden.

Beeld: Fashion for Good

Voor wie meer wil weten, heeft Fashion for Good een begeleidend overzicht van de technologieën en hun impactpotentieel samengesteld in het rapport "Textile Processing Guide: pre-treatment, colouration and finishing", dat te vinden is op de website van Fashion for Good.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.