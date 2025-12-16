Fashion for Good steunt consortium van Spinnova

Het Finse textieltechbedrijf Spinnova vindt een bondgenoot in Fashion for Good. Het accelerator- en samenwerkingsplatform draagt bij aan de opbouw van een industrieel ecosysteem voor de opschaling van textielinnovatie.

Het Finse bedrijf wil een internationaal consortium van bedrijven opzetten voor de opschaling van zijn technologie. Specifiek gaat het om de marktbeschikbaarheid van Spinnova-vezel, het cellulose-gebaseerde gerecyclede textielproduct van het bedrijf.

De missie sluit aan bij die van Fashion for Good: de ontwikkeling van een regeneratieve mode-industrie. Het Nederlandse platform toont al een vergelijkbaar enthousiasme voor wereldwijde samenwerking via initiatieven die merken, retailers, leveranciers, innovators en investeerders samenbrengen. Elk van hen werkt aan de opschaling van innovatieve oplossingen en levert kapitaal voor systemische verandering.

De steun voor Spinnova's ambities vertaalt zich in inspanningen om het bedrijf te helpen bij de ontwikkeling en structuur ervan. In een verklaring benadrukt Katrin Ley, directrice van Fashion for Good, het belang van 'een gecoördineerde ecosysteemaanpak' voor de opschaling van next-generation materialen. Ze voegt toe: "Dit gaat niet alleen om het bewijzen dat technologie werkt, maar om de opbouw van infrastructuur en capaciteit in de hele waardeketen die adoptie haalbaar maakt."

Spinnova kondigde in juni de herzieningen van zijn bedrijfsmodel aan nadat partner Suzano, een Braziliaanse pulp- en papierproducent, de steun aan het bedrijf introk. Ondanks eerdere samenwerkingen met onder meer Adidas, Bestseller en The North Face erkende Spinnova de urgentie van kostenbesparende maatregelen. Ook is er behoefte aan toegewijde partners voor zowel de opschaling als de stabilisatie van het gebruik van de technologie.

In zijn eigen verklaring noemt Pedro Brito, senior commercieel manager bij Spinnova, de steun van Fashion for Good 'van onschatbare waarde'. Hij vervolgt: "Vanaf onze eerste gesprekken over de ecosysteemmodellen hielpen hun inzichten bij het vormgeven van onze aanpak. Met een wereldwijd netwerk en diepgaande expertise in het bevorderen van samenwerking binnen de mode-industrie speelt Fashion for Good een sleutelrol in de samenstelling en het beheer van dit unieke ecosysteem. Daar zijn we echt enthousiast over."