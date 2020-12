Fashion For Good test methode om productie van viscose transparanter te maken

Hoe duurzaam is de viscose in een kledingstuk? Dat is niet altijd makkelijk te achterhalen. Om de productieketen van viscose voor de kledingindustrie transparanter te maken lanceert Fashion for Good vandaag het Viscose Traceability Project, zo meldt het in een persbericht. In samenwerking met luxeconglomeraat Kering en modemerk Bestseller draait de organisatie de komende tijd een pilot voor een methode die het mogelijk moet maken om de duurzaamheid van viscosevezels te verifiëren.

De methode maakt gebruik van blockchain-technologie ontwikkeld door TextileGenesisTM, een bedrijf dat aangesloten is bij Fashion for Good. Blockchain is een digitaal systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen, bijvoorbeeld over de grondstoffen en chemicaliën die een bedrijf gebruikt. Binnen een blockchain-systeem bestaat geen centrale autoriteit, waardoor het vervalsen van de gegevens niet of nauwelijks mogelijk is. Zo kan openlijk inzicht worden gegeven in een productieketen en de werkwijze van bedrijven en hun partners.

Dat is een urgente kwestie voor de viscoseproductie, ziet Fashion for Good. Jaarlijks wordt er zes miljoen ton viscose geproduceerd voor het maken van kledingstukken. Momenteel wordt circa dertig procent van de viscose volgens Fashion for Good gemaakt van grondstoffen uit beschermd bosgebied. Grotere transparantie is volgens de organisatie hard nodig.

Fashion for Good lanceerde vorig jaar al de Organic Cotton Traceability Pilot, waarin een vergelijkbare methode werd getest voor duurzaam katoen. Tijdens die pilot werd de technische werkbaarheid van de methode getest. Met het Viscose Traceability Project worden de flexibiliteit en schaalbaarheid van de methode onderzocht. De pilot duurt negen maanden; in 2021 wordt het resultaat gepresenteerd.