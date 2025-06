Fashion for Good wil barrières voor nieuwe materialen doorbreken met AltMat

Fashion for Good gaat samenwerken met AltMat, een bedrijf dat landbouwafval ophaalt en verwerkt tot textielmaterialen. In een persbericht van vandaag benadrukt Fashion for Good dat nieuwe materialen vaak tegen obstakels aanlopen — denk aan beperkte productie, hoge kosten en ingewikkelde inkoopprocessen. Met deze samenwerking hopen ze die barrières te doorbreken.

De noodzaak is duidelijk: materialen zijn verantwoordelijk voor 91 procent van de uitstoot in de mode-industrie en maken 30 procent uit van de productiekosten, zegt Fashion for Good. “Daarom is de overstap naar duurzamere materialen cruciaal, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de toekomst van de industrie.”

AltMat, opgericht in 2017 door Shikha Shah en Vishnu Shah (voorheen Canva Fibre Labs), zet landbouwafval met behulp van biotechnologie om in natuurlijke vezels. AltMat werkt daarnaast met materialen als katoen, lyocell en gerecycled polyester. Het project bundelt krachten van verschillende merken, zodat ze samen minimale bestelhoeveelheden kunnen garanderen. Zo wordt het risico voor zowel ontwikkelaars als fabrikanten flink kleiner.

Met de Altag® Fibre Club wil Fashion for Good de commerciële doorbraak van deze vezels versnellen en de mode-industrie helpen omschakelen naar circulaire materialen. “Dit is een grote stap in het opschalen van duurzame innovatie met echte commerciële potentie,” aldus Katrin Ley, Managing Director bij Fashion for Good.

AltMat-CEO Shikha Shah vult aan: “De intentie om nieuwe materialen te gebruiken is er, maar de systemen ontbreken om dat waar te maken. Met de Altag® Fibre Club verbinden we de hele keten — van boerderij tot fashion — en leggen we de basis voor een nieuwe generatie materialen die circulair, veerkrachtig én schaalbaar zijn.”

De lancering van de Altag® Fibre Club vindt plaats tijdens de Future Fabrics Expo in Londen, op 24 en 25 juni 2025.