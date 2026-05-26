Fashion Pulse: Nederland - april 2026

Consumentenprijzen

De Nederlandse CPI steeg licht naar plus 2,8 procent op jaarbasis in april 2026 volgens het CBS, van plus 2,7 procent in maart. De geharmoniseerde HICP (exclusief koopwoningen) daalde naar plus 2,5 procent in april van plus 2,6 procent in maart, en ligt daarmee iets boven de doelstelling van twee procent van de ECB. Het modesegment koelde sterk af: de inflatie voor kleding en schoenen daalde naar plus 0,1 procent op jaarbasis in april, van plus 1,3 procent in maart volgens het CBS. Dit is een daling van 1,2 procentpunt. Hierdoor is de Nederlandse inflatie in het modesegment vrijwel vlak ten opzichte van een jaar geleden en ligt deze ruim onder de totale inflatie. Binnen het modesegment daalden damesschoenen met 2,7 procent en kinderschoenen met 3,7 procent in de publicatie van het CBS van maart. 'Overige kleding en accessoires' bleef de sterkste subcategorie met plus zes procent.

Detailhandelssector

De Nederlandse detailhandelsomzet groeide in maart 2026 met plus 2,9 procent op jaarbasis volgens het CBS. Dit is een herstel na de plus 1,3 procent in februari en de herziene plus 1,6 procent in januari. Het is de derde opeenvolgende maand van positieve groei op jaarbasis na de zwakke periode eind 2025. De maandelijkse publicatie van het CBS over de detailhandel maakt een uitsplitsing naar kledingwinkels, schoenen en lederwaren, detailhandel buiten de winkel (inclusief internet) en de totale detailhandel. Dit geeft het duidelijkste directe signaal voor de modedetailhandel in Nederland.

Monetair beleid en valuta

De Europese Centrale Bank handhaafde de depositorente in april op twee procent. De euro werd in april 1,28 procent sterker ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Hiermee werd de eerdere versterking van de dollar in maart teruggedraaid. Dit is een lichte meevaller voor de importkosten voor Nederlandse mode-importeurs die inkopen in Azië en de Verenigde Staten en in Amerikaanse dollars factureren. (Andere secundaire valutadatabronnen, zoals X-Rates, berekenen iets andere maandgemiddelden en daardoor iets andere maand-op-maand percentages; de dagelijkse referentiekoersenreeks (EXR) van de ECB is de gezaghebbende bron die hier wordt gebruikt.)

Wat dit betekent voor de mode

Nederland toont in april een constructief beeld voor de modedetailhandel: de inflatie in het modesegment koelt af tot vrijwel nul (plus 0,1 procent in april van plus 1,3 procent in maart volgens het CBS), terwijl de totale detailhandelsomzet versnelt naar plus 2,9 procent op jaarbasis in maart. Voor Zalando, Inditex, H&M, de Bijenkorf en de Nederlandse direct-to-consumer modemerken wijst de combinatie van afkoelende prijzen in de categorie en een herstellend retailvolume op een gunstig vraagklimaat voor het tweede kwartaal. De ommekeer in de EUR/USD-wisselkoers zorgt voor een lichte margemeevaller bij de inkoop die in dollars wordt gefactureerd. De Nederlandse e-commerce blijft structureel sterk — de subindex voor online mode van het CBS noteerde een plus van 3,7 procent op jaarbasis voor februari 2026 (de meest recente uitsplitsing van het online kanaal).

Opmerking: dit artikel combineert de meest recente officiële gegevens die beschikbaar zijn op het moment van schrijven. Rapportagevertragingen verschillen per indicator en land, dus niet alle cijfers hebben betrekking op dezelfde maand. Elk datapunt is voorzien van de bijbehorende referentieperiode.