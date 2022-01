Fashion tech start-up Lalaland lanceert tool voor creatie AI-modellen

Tech start-up Lalaland heeft een speciale tool genaamd Genesis Meta Model Creator gelanceerd, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Met de tool kunnen merken en retailers virtuele fotomodellen maken met diverse lichaamstypes, maten en huidskleuren door middel van AI-technologie.

De tool moet retailers en merken helpen kledingcollectie te visualiseren op modellen die het meest aansluiten bij hun klanten. Hierdoor ontstaat er een persoonlijkere en inclusieve winkelervaring. Dit moet uiteindelijk helpen om conversie te verhogen en retouren te verlagen. De techniek helpt ook om kosten te verlagen - de modelfoto’s van Lalaland kosten namelijk nog maar 15 procent van traditionele fotoshoots die meerdere keren per jaar plaats moeten vinden met modellen, visagisten, stylisten, locaties en fotografen.

“Er is een enorme kans voor modemerken, retailers en digitale ontwerpers om te investeren in nieuwe AI-gestuurde technologie die het modelandschap zal veranderen. Met onze virtuele fotomodellen stellen we merken en retailers in staat om sneller naar de markt te gaan dan ze ooit hebben gedaan, verhogen we de gemiddelde bestelwaarde van hun klanten en pakken we een van de grootste problemen van de mode aan: retouren. De huidige tijd is bovendien het beste moment om met technologie als deze te experimenteren,” aldus Harold Smeeman, mede-oprichter en Chief Commercial Officer bij Lalaland.ai, in het bericht.