Fashion Transparency Index 2020: H&M bovenaan, coronacrisis versterkt vraag naar transparantie

Adidas en Reebok zijn niet langer de aanvoerder van de Fashion Transparency Index. Met een score van 73 procent staat H&M dit jaar bovenaan nadat de twee Duitse merken de afgelopen drie jaar op de eerste positie stonden. Sinds 2016 brengt non-profitorganisatie Fashion Revolution de index uit waarop het een groot aantal modemerken beoordeeld op hun mate van transparantie.

De Fashion Transparency kijkt naar de acties van de 250 grootste modebedrijven ter wereld op het gebied van mensenrechten, met welke leveranciers zij werken, de resultaten van hun initiatieven en toewijding aan transparantie. De scores worden opgemaakt door een totaal van 55.0000 datapunten. C&A staat op de tweede plaats in de index en Adidas/Reebok op de derde. De top tien wordt afgemaakt door Esprit, Marks & Spencer, Patagonia, VF Corp, Puma, Asos en Nike Inc.

De gemiddelde score over de onderzochte bedrijven is 23 procent. Gemiddeld behalen bedrijven een score van 52 procent op het gebied van policy & commitments, 29 procent bij governance, 16 procent bij traceability, 17 procent bij know, show & fix en 15 procent bij spotlight issues.

Fashion Transparency Index 2020: pandemie legt problemen in productieketen verder bloot

Een van de opvallende dingen die in de index naar voren komen is het effect van de coronacrisis. De index meldt dat de crisis vooral het licht schijnt op overconsumptie. “Mensen zijn gedwongen nieuwe prioriteiten te stellen als het gaat om waar ze hun geld aan spenderen.” Fashion Revolution uit in de index hun zorgen over het feit dat maar weinig bedrijven de aantallen van producten die geproduceerd worden vermelden. Ook vraagt het zich af wat gaat gebeuren met de voorraad die niet verkocht raakt. Maar 27 procent van de merken uit de index publiceert namelijk de stappen die ze ondernemen om verspilling tegen te gaan en maar 18 procent geeft aan welke initiatieven ze hebben om circulair te werk te gaan om textiel te recyclen.

Fashion Revolution roept merken dan ook op tijdens de coronacrisis contracten na te komen en leveranciers en hun medewerkers te steunen. Ook vraagt Fashion Revolution merken om meer informatie te delen over hun inkoopproces. In de Fashion Transparency Index 2020 wordt genoemd dat informatie op een vindbare plek gedeeld moet worden in begrijpelijke taal. Het rapport meldt namelijk dat ‘information dumping’ vaker voorkomt. Bij ‘information dumping’ verspreiden merken en bedrijven dezelfde informatie over verschillende pagina’s of plekken, maar dan net in een andere verwoording of soms is het zelfs tegenstrijdige informatie. Merken die het beste hun informatie delen maken geen gebruik van industrie jargon en maken niet onnodig lange zinnen of alinea’s, aldus de index.

Beeld: Via Fashion Revolution perswebsite