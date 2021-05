Fashionchick overgenomen door Shopsuite

Fashionchick wordt overgenomen door e-commerceplatform, Shopsuite, dat maakt Shopsuite bekend in een persbericht. Het native shopping-platform sloot een akkoord met DPG Media. Voor welk bedrag Fashionchick is overgenomen, is niet bekend. Het akkoord kwam onverwachts omdat het mediabedrijf aankondigde te stoppen met Fashionchick per 1 mei 2021.

De oprichters van Fashionchick waren al bekend met Shopsuite. Zij investeerden eerder in het platform. Fashionchick is een shopplatform, gecombineerd met een modetijdschrift.

David Mirshahi, Managing director van Shopsuite, in het persbericht: “Met de overname van Fashionchick hopen wij aan iedereen te laten zien dat wij oprecht het landschap van partner-marketing willen veranderen. Wij geloven dat contentmakers belangrijker zijn voor merken dan men nu denkt. In het marketinglandschap wordt partner-marketing veelal uitgevoerd met cost per sale constructies, waardoor de branding en mediawaarde niet belicht wordt, of juist door fixed fees, die juist weer het stukje performance missen. Met Shopsuite, en nu met de overname van Fashionchick, kunnen wij een beweging in gang zetten die gunstig is voor zowel contentmakers als merken.”

Shopsuite stelt online uitgevers in staat geld te verdienen met hun verkeer door verkoop te genereren voor retailers. Shopsuite heeft een software ontwikkeld die de online content van uitgevers screent op doelgroep, onderwerp en genoemde of getoonde producten, zo is te lezen op Candid. Het algoritme koppelt vervolgens die content aan een product uit het aanbod van adverteerders dat in het model wordt geladen. Het product komt als impressie in het verhaal te staan als onderdeel van de content, in plaats van advertenties of banners. Wanneer de lezer erop klikt, wordt men doorgelinkt naar de webshop van de adverteerder. Shopsuite wordt gebruikt door mode- en lifestyleblogs als Elle, Flair, Girlscene, &C en Grazia.

Eind vorig jaar is Shopsuite overgenomen door attributieplatform, Odyssey Attribution. Aangesloten adverteerders kunnen hierdoor de positie en performance van hun partners zien op basis van multi-touch attributie, zo is te lezen. Het native shopping-platform breid daarnaast uit naar België, Duitsland en Frankrijk.